Fran Vázquez: «Cuando un compañero no se atrevía a penetrar porque estaba yo, me enorgullece»

La Voz de Galicia L. Balado

07/05/2020 20:04 h

Fran Vázquez se despidió como no le hubiese gustado. No por su carrera, que ha terminado con el gallego como máximo taponar histórico de la ACB y la Euroliga, en el top-10 de más apariciones en pista y entre los mejores jugando por encima del aro de la historia. Lo hizo a disgusto por que su despedida fuese en una rueda de prensa virtual y no sobre el parqué. Aunque el pívot tendrá la oportunidad de desquitarse si la temporada, como planea la ACB, logra finalmente terminarse ya que su equipo, el Zaragoza, está clasificado para la lucha por el título.

La cuarentena, de hecho, ha tenido un papel protagonista en la decisión de Fran Vázquez. «Han sido muchas horas encerrado en casa, da tiempo a darle muchas vueltas a la cabeza» explicaba el center de Chantada tras reconocer que este último año había sido «muy malo». Asegura dejar las pistas «con la cabeza muy alta» y habiendo buscado divertirse en sus últimos años como profesional en Tenerife y la capital del Ebro y habiendo sabido adaptar su juego a su edad, evolucionando como tirador de media distancia, abriéndose para sacar ventajas y explorando la faceta de pasador. De hecho, su récord de asistencias en un partido lo ha logrado en su etapa aragonesa.

Fran Vázquez se va, pero no del todo. El lucense quiere reorientar su carrera hacia los banquillos y ha anunciado que buscará transmitir a los más jóvenes lo que él ha aprendido durante su carrera. Confesó a los periodistas que se congregaron para analizar su retiro que, de hecho, ya quería sacarse el título de entrenador en junio.

Muy orgulloso de su trayectoria, Vázquez reconoció que le gustaría que le recordasen como un gran defensor, un taponador nato —en base a sus registros, lo harán—. «Cuando un compañero me confiesa que no se atrevía a penetrar porque estaba yo me enorgullece», explicó.

No obstante, y pese a sus espectaculares registros, no se considera a la altura de estar en el mismo escalón que Fernando Romay en la historia. «Es imposible superarlo. Solo le he superado en tapones. No puedo estar por encima, si no fuese por Fernando sería complicado haber llegado hasta aquí. Él ha sido el que ha guiado a nuestra generación», comentó asegurando que les une una buena amistad.

Se le preguntó también por su espinas clavadas. Incluida la NBA. Pero el gallego es testarudo y repitió insistentemente no arrepentirse de absolutamente nada y se congratuló de primar a su familia por encima de otras cosas. Se le recordó lo cerca que estuvo de rozar la gloria en Japón en el 2006, pero Fran no entró al trapo y descartó que en su trayectoria con la selección hubiese habido algún encontronazo con los pesos pesados del equipos como los Gasol. Y enorgulleció de haber formado parte de una pequeña parte del triunfo del Mundial del 2019 como miembro del equipo durante las ventanas FIBA.

Fran Vázquez se retira sin colgar las botas en Galicia, donde empezó todo. Aunque se alegra de haberse medido a rivales como Obradoiro o Breogán en ACB y recordó la figura de Moncho López como uno de los entrenadores más importantes de su carrera en la Fundación Siglo XXI. «Fue un padre para mí, cuando empezamos yo no sabía ni tirar», dijo. Fran Vázquez deja un hueco difícilmente llenable para Galicia en la élite, aunque muestra su más profundo deseo de que paisanos como Jonathan Barreiro o Alberto Abalde pulvericen todos sus registros.