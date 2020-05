La Premier sopesa partidos más cortos

0

Las grandes ligas planifican una desescalada futbolística llena de incertidumbre. Casi dos meses después de que el balón se detuviese por la pandemia del coronavirus, los principales torneos trabajan en su reactivación. Con el tiempo corriendo en contra y protocolos pendientes de validación en algunos casos, los responsables de los campeonatos más insignes intensifican las reuniones con el propósito de completar la temporada y salvar la riada de millones en concepto de derechos audiovisuales sin los cuales la tesorería de los clubes, severamente golpeada ya, entraría en estado comatoso. La epidemia se ha cobrado bajas como la de la Eredivisie holandesa o la Ligue 1 francesa, pero otras se resisten a sucumbir pese a la amenaza del patógeno que ha puesto en jaque al planeta. Mientras la Liga española engrasa la maquinaria y fija mediados de junio como objetivo para volver a competir a puerta cerrada, este es el retrato de una Europa dividida que mantiene en vilo el regreso del fútbol.

Bundesliga De los campeonatos que integran el denominado 'Big Five', el alemán es el que presenta un panorama más alentador. Pese a que los test a que se han sometido los 36 clubes de la primera y la segunda categoría del fútbol germano revelaron una decena de positivos por coronavirus, la Liga Alemana de Fútbol (DFL) confía en obtener este miércoles luz verde para la reanudación de la Bundesliga en una reunión telemática entre la canciller, Angela Merkel, y los dirigentes de los länder. Todo apunta a que será así y la agencia Reuters avanza el 15 de mayo como fecha en que se retomará un torneo interrumpido en la jornada 26. Con los futbolistas entrenando desde mediados de abril, el regreso en poco más de una semana parece plausible por las declaraciones de las autoridades. El minucioso protocolo de la DFL establece que se deberá aislar a cualquier jugador u otros miembros de un club que den positivo por coronavirus, pero el resto del plantel podría seguir trabajando y compitiendo mientras sus pruebas (al menos una por semana) resulten negativas. Un punto sometido en cualquier caso al dictamen de las autoridades locales. De lograr ese aval político, la Bundesliga vería reforzada su imagen al ser el primero de los grandes torneos en ponerse en marcha. Otros campeonatos de menor prestigio, como el portugués, el polaco o el húngaro tienen ya fechas de vuelta, a finales de mayo y a puerta cerrada.

Premier League El fútbol británico volverá a reunirse este viernes para avanzar en el 'Project Restart' (Proyecto Reinicio), que plantea un retorno de la competición a principios de junio, pese a que la evolución de la pandemia en el Reino Unido, con más de 32.000 muertos, no invita al optimismo. Las pérdidas estimadas de unos mil millones de libras (alrededor de 1.150 millones de euros) presionan a los clubes, cuyos jugadores recelan de un regreso sin suficientes garantías. La liga inglesa se comprometió a consultar a los futbolistas y entrenadores antes de una eventual vuelta a los entrenamientos que sólo se producirá con el visto bueno de las autoridades, mientras se multiplican las propuestas para disputar los 92 choques restantes del campeonato.

El director ejecutivo de la Asociación de Futbolistas Profesionales ingleses (PFA), Gordon Taylor, desveló este martes que se baraja acortar la duración de los partidos e introducir más sustituciones de las tres hasta ahora permitidas para aumentar la seguridad. También se sopesa usar sedes neutrales como Wembley o Twickenham, estadio de la selección inglesa de rugby, para concentrar los encuentros en unos pocos escenarios y limitar riesgos. La FIFA ya propuso a finales de abril elevar de tres a cinco el número de cambios autorizados durante el tiempo reglamentario para aliviar la carga física de los futbolistas. Para la semana que viene debería estar lista la hoja de ruta para el regreso al trabajo.

Serie A El lunes comenzaron a volver al trabajo los equipos italianos, con los futbolistas divididos en pequeños grupos para ejercitarse por rondas. Al igual que contempla el protocolo de LaLiga para la primera fase de entrenamientos en España, los jugadores de la Serie A no pueden utilizar las instalaciones de sus clubes para ducharse y practicarán los primeros días sin miembros del cuerpo técnico sobre el césped.

Sin embargo, el regreso de la competición camina sobre el alambre. El protocolo no termina de convencer al gobierno italiano y las declaraciones de algunos dirigentes revelan grietas dentro de esa unidad arrancada a los clubes para solicitar la reactivación de una industria que mueve una cifra de negocio de 4.700 millones de euros. Para este viernes hay prevista una reunión de la federación italiana (FIGC) que podría ser determinante, pero el ministro de Deportes transalpino sigue temporizando. «A finales de mayo se podrá decir si se reanudará o no la Serie A. Hace falta un poco de paciencia», aseveró este martes Vincenzo Spadafora, que pese a no querer seguir el ejemplo de Francia y clausurar el campeonato, advirtió que sólo permitirá reanudarlo si hay suficientes garantías sanitarias. De no poder comenzar en la segunda semana de junio, las doce jornadas pendientes podrían irse al limbo.

Ligue 1 La única de las grandes ligas que entregó la cuchara, una vez que el gobierno francés bajó la persiana de la campaña 2019-2020 para los deportes profesionales, trata de aliviar un escenario devastador para los clubes. La Liga de Fútbol Profesional (LFP) aprobó el lunes la suscripción de un préstamo garantizado por el Estado por un monto de 225 millones de euros para compensar los ingresos perdidos por los derechos audiovisuales. El PSG, coronado campeón, estudia opciones para disputar la Champions si esta se reanuda, pero la inactividad pondría a sus estrellas en desventaja respecto a los equipos de otros torneos que sí se retomasen.