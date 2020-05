La Xunta aclara las dudas de los federativos y deportistas de alto nivel sobre la práctica deportiva

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia LA VOZ

REDACCIÓN 05/05/2020 19:51 h

Los representantes de 58 federaciones deportivas, así como una treintena de deportistas gallegos de alto nivel participaron en una reunión telemática con el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete. El objetivo de los dos encuentros era el de mostrar el apoyo de la Xunta de Galicia al tejido deportivo autonómico y aclarar las principales dudas surgidas ante la práctica deportiva, tras la aprobación de la Orden Ministerial del pasado 30 de abril, sobre las condiciones en las que se podría realizar actividad física no profesional al aire libre, durante la crisis sanitaria provocada por el covid-19 y la Orden Ministerial del 3 de mayo, enfocada al deporte profesional y federado.

Todos los participantes en la convocatoria coincidieron en las «incertezas, incoherencias, discriminacións e dúbidas que existen» y que fueron remitidas al CSD, haciendo hincapié en la dificultad añadida que supuso la publicación en el BOE de la orden referente al deporte profesional, horas antes de su entrada en vigor. La Xunta recuerda además que estas sesiones se produjeron apenas veinticuatro horas después de que su secretario xeral mantuviera una reunión virtual con el mismo Consejo Superior de Deportes, al que le trasladó la preocupación recogida en Galicia:«Hai unha realidade deportiva de primeira e de segunda categoría onde o deporte autonómico e a competición non profesional parecen estar no segundo grupo. A principal demanda do deporte galego centrouse nunha forma de traballar moi distinta á empregada ata agora, nunha maior consideración das autonomías e nunha participación máis activa no documento de posta en marcha da actividade deportiva na contorna do Estado».