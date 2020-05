Yago Iglesias: «No me inmolo con una idea»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. G. Reigosa

04/05/2020 18:31 h

Hay equipos que quedan fijados en el tiempo por una manera de jugar o por el sello que les imprimen sus entrenadores. La Naranja Mecánica de Rinus Michels pasó a la historia por un fútbol en el que todos atacaban y todos defendía. El Milan de Sacchi ganaba por asfixia y buen uso del balón. A la Quinta del Buitre le faltó una Copa de Europa, pero era reconocible por sus partituras. La España del tiquitaca marcó una época. Como el Barça de Guardiola, haciendo de la posesión un dogma.

Si ese debate se trasladase a la Tercera División, habría que hacerle un hueco al Compos de Yago Iglesias, un equipo que cada año ha ido creciendo sin cambiar la base sobre la que descansa su fútbol: dominar a través del balón. No obstante, a partir de esa premisa acepta matices. «El objetivo es ser mejor que el rival haciendo lo que haya que hacer, no me inmolo con una idea y no me muevo», sentencia Iglesias.

El técnico azul y blanco, que también es profesor de Táctica en la Escola de Adestradores, confiesa que le gusta «beber de varias fuentes». Pero hay una que le seduce especialmente: «La propuesta del Barça de Guardiola, un equipo que somete al rival, que trata de jugar los 90 minutos en campo contrario, que cuando pierde el balón quiere recuperarlo muy rápido. En todo momento el adversario se siente ahogado». Es algo en lo que se estaba aplicando especialmente el Compos esta temporada: «Al acabar los partidos, los jugadores rivales siempre dicen lo mismo, que es complicadísimo jugar contra nosotros porque los tenemos contra las cuerdas».

Sucede que no todas las contiendas son iguales, no todos los días el nivel de inspiración es el mismo. Y los oponentes también juegan y saben buscar las cosquillas. Por eso Iglesias valora la capacidad que ha sido capaz de demostrar el equipo azul y blanco para adaptarse a las circunstancias: «Todo el mundo sabe que nos basamos en la posesión, el pase corto, en la movilidad.... Pero este año creo que hemos dado un salto con más recursos, y se ha visto en algunos partidos. Contra el Fabril, en casa, los dos goles que hicimos fueron al contragolpe. Ante el Bergantiños, también en San Lázaro, tuvimos que desplegar un fútbol más directo. Otras veces el equipo ha sabido optar por posiciones más defensivas».

Balance

Falta por ver cómo termina la competición, incluso si habrá fútbol antes del 30 de junio. En cualquier caso, en las jornadas disputadas hasta el pasado 8 de marzo, el Compos estaba demostrando mucha más madurez que en temporadas precedentes. Dio dos pasos al frente en dos asignaturas que se le atascaban: leer con criterio los partidos ásperos, en los que le costaba imponer su fútbol, y sellar mejor su portería. El balance en los veintisiete encuentros disputados es de diecinueve victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Comparte condición de máximo goleador del grupo con el Ourense CF, ambos con cincuenta dianas en su casillero. Y presenta los mejores números en defensa, con solo quince tantos encajados.

Un once que empieza en Ter Stegen y acaba en Salah

Otra manera de conocer la filosofía de Yago Iglesias es proponerle que elija a un jugador, el que quiera, para cada puesto. Y el once que le queda es un fiel exponente de esa filosofía que apuesta de manera decidida por envolver todos los matices como apéndices del esférico. Todo se resume en lo que Johan Cruyff condensó en una de tantas frases suyas cargadas de sencillez y sentido común: «Si tú tienes el balón el rival no te puede marcar gol».

El entrenador de la Sociedad Deportiva Compostela empezaría por reclutar a Ter Stegen: «Este año, en algún partido nuestro la afición ha visto a Pato Guillén haciendo de tercer central. Ter Stegen es el mejor del mundo, ahora mismo, en esa primera salida de balón. En esa variante muchas veces metíamos a Samu y Baleato. Pero si la saca el portero, ganas uno más en el medio campo y ya creas una superioridad numérica».

Para los laterales busca dos futbolistas de vocación muy ofensiva: «Por la derecha, Dani Alves y por la izquierda, Marcelo, que tanto puede jugar por fuera como por dentro, tiene mucha calidad individual, se maneja bien en espacios reducidos, puede venir hacia dentro y asociarse...».

Para la pareja de centrales escoge a la que lo ha ganado todo con la selección española: «Piqué y Sergio Ramos. Son los mejores».

En el medio centro se decanta por Toni Kroos: «Me parece fundamental, a nivel de juego y equilibrio. Y al lado, si se puede escoger a uno que ya está retirado, pondría a Xavi Hernández». Arsenio Iglesias diría «orden y talento». Para la línea de tres, por detrás del ariete, da tres nombres y no se extiende en explicaciones: «Messi por dentro, y en los lados Neymar y Sterling que, además, se pueden intercambiar en las bandas».

A la hora de completar el dibujo no se queda con «Benzema porque está Messi». De ahí que opte por otro corte más afilado: «Me quedo con Salah, el del Liverpool, que es supervertical, marca muchas diferencias».