La Secretaría Xeral para o Deporte trabaja en un protocolo de apertura para el Centro Galego de Tecnificación Deportiva

La Voz de Galicia

Carballo / La Voz 02/05/2020 14:21 h

La Secretaría Xeral para o Deporte continúa con su serie de encuentros virtuales con todo el tejido deportivo gallego para estudiar las diferentes medidas a tomar para minimizar los perjuicios de la declaración del estado de alarma a causa del coronavirus en el campo deportivo. Esta semana fue el turno de las federaciones deportivas gallegas de yudo, lucha, piragüismo, hípica, la Liga Galega de Traíñas y la Asociación Clubes de Traineras. Con todas ellas, el secretario general para el Deporte, José Ramón Lete, avanzó la elaboración del Plan de Continxencias para planificar el futuro de la actividad física y el deporte en Galicia. Como novedad, el secretario general para el Deporte informó que ya se está trabajando en el protocolo para la apertura del Centro .

En estas reuniones, federaciones y Xunta analizaron el estado del convenio de colaboración firmado entre los dos entes para realizar en su integridad la totalidad de las actuaciones, actividades, funciones y tareas que, conforme a la Ley 3/2012 del 2 de abril del deporte de Galicia, asumen las federaciones deportivas en régimen de exclusividad. Si el pasado miércoles Lete Lasa le trasladaba a la Unión de Federacións Deportivas Galegas (UFEDEGA) que el 64,2% del total de los 4.277.683 euros destinados a los convenios con las federaciones ya fue ejecutado, tras el pago a 16 nuevas, la cuantía saldada ya sube hasta el 81,12% del total, recibiendo sus pagos un total de 54 de las 58 federaciones y gracias a la tramitación de manera anticipada por el Consello de la Xunta en el pasado mes de diciembre.

Del mismo modo, se estudiaron las posibilidades de resolver las competiciones que quedaron suspendidas por el coronavirus o la manera de retomar la actividad deportiva con todas las garantías de seguridad. A todos los responsables, el secretario general para el Deporte, José Ramón Lete Lasa, les trasladó que «a actividade non poderá reiniciarse ata que existan garantías absolutas de seguridade e hixiene e non se poidan producir contaxios». En todo caso se recuerda a todas las federaciones que la actividad 6/16 escolar y federativa no será retomada hasta el próximo mes de septiembre, siempre y cuando lo permita la situación.

LGT y ACT

El secretario general para el Deporte mantuvo una reunión con el presidente de la Liga Galega de Traíñas, Javier Rodríguez, con el que comentó los condicionantes para el desarrollo de la Liga en la presente temporada como la implicación de los ayuntamientos, los permisos, la situación de los clubes... Al mismo tiempo, la Xunta de Galicia está en permanente contacto con el Gobierno vasco y con los organizadores de la Asociación Clubes de Traineras, nombradamente con su presidente Borja Rodrigo, para continuar estudiando la posibilidad del desarrollo de la Liga y, en el caso de poder reiniciar la competición, definir un protocolo de actuación.

Federación Galega de Judo y Disciplinas Asociadas

El presidente de la Federación Galega de Judo, Mario Muzas, adelantó al secretario general que ya cuentan con un documento avanzado para la desescalada de su modalidad, teniendo en cuenta todas las particularidades del yudo. El documento en cuestión se centra en primer lugar en una primera fase del yudo como actividad física, sin necesidad de contacto. La segunda fase se ocupa del yudo como actividad deportiva en la que se contempla septiembre como un posible plazo para poder realizar actividades a puerta cerrada. También se analiza el yudo desde la perspectiva de la formación, de la seguridad y de la higiene.

Federación Galega de Loita y Disciplinas Asociadas

El director técnico, Pablo Pintos, informó que la federación está trabajando en un protocolo de desescalada junto a la Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas y la Universidad de Toledo.

Federación Galega de Piragüismo

Durante la reunión mantenida con el presidente de la Federación Galega de Piragüismo, Alfredo Bea, se acordó crear una comisión bilateral para garantizar las bases del futuro como la garantía de los éxitos deportivos de los próximos años. Además, se trabaja mano a mano en el protocolo de desescalada, como con el resto de federaciones, para elevar las propuestas de toda la comunidad deportiva gallega al Consejo Superior de Deportes.

Federación Galega de Hípica

Además, el secretario general mantuvo una reunión con la Federación Galega de Hípica y su presidente, Federico Pérez Lago, con el que analizó temas de importancia para la entidad gallega como su situación económica o la salud de los caballos. Ambos entes ya trabajan en el plan de desescalada y en trasladar las demandas al Consejo Superior de Deportes.

Desde la Secretaría Xeral para o Deporte recuerdan que la dirección electrónica para las consultas estrictamente deportivas a consecuencia de la situación del covid-19 sigue funcionado a pleno rendimiento para clubes y federaciones (incidentes-federacions.deporte@xunta.gal).