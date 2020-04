El responsable médico de la FIFA dice que el fútbol no debería volver hasta septiembre

0

28/04/2020 18:20 h

El presidente del Comité Médico de la FIFA, Michel D'Hooghe, ha asegurado que el fútbol no debe regresar hasta septiembre como muy pronto. La intención de las diferentes ligas europeas, como la Bundesliga, la Premier League o incluso la liga española tienen entre sus planes volver a la competición el próximo mes de junio. Sin embargo, Francia ha anunciado que suspende la competición y anula la temporada.

La opinión de D'Hooghe es que es demasiado pronto para que los jugadores entren en contacto entre sí, al menos mientras existan regulaciones de distanciamiento social, y que incluso realizar numerosas pruebas de coronavirus no serían suficientes. «El mundo no está listo para el fútbol competitivo, espero que esto pueda cambiar rápidamente y sinceramente espero eso. Pero hoy debemos tener más paciencia», dijo D'Hooghe en una entrevista a Sky Sports News. Además, indica que «esta es la situación más dramática en la que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial. No debemos subestimarla, debemos ser realistas».

El directivo se posicionó a favor de solo volver cuando sea seguro, y apuntó a que probablemente eso solo ocurra cuando exista un «adecuado programa de vacunación». Además ha dejado claro que «el fútbol solo puede ser posible si puede haber contacto. El fútbol sigue siendo un deporte de contacto y evitarlo no tiene sentido». D'Hooghe ha aclarado que «no es una cuestión de dinero, es una cuestión de vida o muerte. No puedes jugar en la Premier League cuando los jugadores están obligados a permanecer a dos metros el uno del otro. No puedes pedirle a Liverpool que juegue en Manchester cuando todos los jugadores se mantengan a distancia de dos metros entre ellos. ¿Alguna vez has intentado jugar al fútbol con una máscara? Esto no evita el distanciamiento social».

Por último D'Hooghe también ha afirmado que habrá que hacer cambios en las reglas y regulaciones una vez que regrese el fútbol, incluidas las tarjetas amarillas si se ve que los jugadores escupen durante los partidos.