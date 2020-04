Volver al partido

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Toni Ardá

28/04/2020 04:00 h

Es muy poco probable que podamos volver a ver un partido de fútbol antes de mediados o finales del mes de junio, eso sí, solo en televisión, y que los jugadores no vuelvan a hacer un pase de más de cinco metros hasta que inicien sus entrenamientos, que dudo que puedan hacerlo antes de que finalice mayo. Los futbolistas habrán pasado más de ocho semanas sin entrenarse, tanto a nivel condicional como técnico-táctico, lo que sin duda provocará una disminución de todas estas capacidades y que, sumado a una obligatoria concentración de partidos, con toda seguridad conllevará una mayor incidencia lesional. El gran objetivo de los organismos rectores del fútbol es retomar las competiciones salvaguardando, ya no solo la salud de los jugadores, sino también facilitar un mejor y mayor rendimiento en la competición.

A grandes males, grandes remedios, que diría el popular refranero español, y que, pienso que de manera excepcional deberán encontrar y proponer sin miedo los responsables de las competiciones si pretenden “salvar” las temporadas en curso. En relación a la posibilidad de adaptar o incorporar nuevas normas, e insisto, con el objetivo de no perjudicar el rendimiento competitivo, propongo dos pequeñas modificaciones reglamentarias. La primera sería que el partido se divida en cuatro partes con idéntica duración, un breve descanso entre las dos primeras y las dos últimas y el tiempo de pausa habitual en el medio. No solo permitirá un alivio físico, sino que posibilitará un mayor protagonismo de los entrenadores, mas importante que nunca, ya que muchos comportamientos táctico-estratégicos de los jugadores pueden haberse quedado confinados en esta maldita pandemia. Otra posible modificación tendría que ver con los cambios de jugadores, algo a lo que no tendríamos que haber esperado tanto, ni poner como disculpa este estado; propongo que se puedan hacer un número ilimitado de cambios, es decir, que un jugador pueda salir y volver a entrar al campo, pero siempre y únicamente en los intervalos de descanso, con el objetivo de no alterar demasiado el tiempo real de partido y para evitar constantes interrupciones. Adaptaciones reglamentarias en esta línea posibilitan la actuación de los jugadores en altos niveles de rendimiento evitando “sobredosis” de esfuerzo y hasta quizás, puedan mejorar el espectáculo futbolístico, ese que tanto deseamos, aunque solo podamos disfrutarlo desde el sillón de nuestras casas.

Toni Ardá es director del Grupo de Investigación AGR del Departamento de Educación Física de la Universidade da Coruña