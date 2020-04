La Premier propone reanudar la competición el 8 de junio

«La temporada terminará el 31 de julio, previsiblemente», apuntó Tebas

Javier Tebas, presidente de LaLiga, deslizó este viernes, por primera vez desde que se inició la pandemia que detuvo la competición, la posibilidad de que haya descensos en Primera y Segunda aunque no se finalice el campeonato. «No va a haber ampliación de categorías en el fútbol profesional (Primera y Segunda División), porque sería un perjuicio para todos. Estoy convencido de que no habrá ampliación de categorías, y mucho menos en la Liga Santander, igual que estoy seguro de que habrá descensos», aseguró este viernes el presidente de LaLiga, Javier Tebas. «La temporada terminará el 31 de julio, previsiblemente», apuntó Tebas, sin saber aún si el campeonato podrá reanudarse o no a puerta cerrada, a expensas siempre de las órdenes del Ministerio de Sanidad, que permitirá que pueda regresar el fútbol o, en caso contrario, tenga que cancelarse la competición de forma definitiva.

