El Chelsea mantendrá el sueldo a sus jugadores a cambio de obras de caridad

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

25/04/2020 19:11 h

El Chelsea anunció este sábado que no bajará el sueldo a sus jugadores, a quienes pedirá en compensación que continúen apoyando obras de caridad para aliviar la crisis sanitaria generada por el coronavirus. «En este momento, el primer equipo masculino no contribuirá económicamente al club y en su lugar la junta directiva ha ordenado al equipo que centre sus esfuerzos en seguir apoyando otras causas caritativas. A medida que esta crisis se desarrolle, el club continuará teniendo conversaciones con el primer equipo masculino sobre las contribuciones financieras a las actividades del club», explicó el Chelsea en un comunicado.

Además, el club londinense manifestó que no despedirá a sus trabajadores a tiempo completo y que aquellos que hacían una labor a tiempo parcial relacionada con los días de partido recibirán su salario equivalente pese a que se ha suspendido la competición. «El club puede confirmar que no nos aprovecharemos del actual Plan de Retención de Empleo del Coronavirus del Gobierno que se extiende hasta el 30 de junio. No estamos planeando ningún despido general o permiso para nuestro personal a tiempo completo, que sigue recibiendo el cien por cien de su salario actual», subrayó. «Los trabajadores eventuales y el personal del día del partido empleados por el club están siendo compensados hasta el 30 de junio como si los partidos se hubieran jugado y hubiéramos estado operando normalmente», agregó.

El Chelsea, que actualmente ocupa la cuarta posición en la Premier League, negoció con sus jugadores una rebaja salarial en torno al diez por ciento. Finalmente, de momento, el club ha pedido a su plantilla que contribuya al fondo dedicado a ayudar al 'National Health Service' (Sistema Nacional de Salud) en su lucha contra el coronavirus.