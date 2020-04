Pipi Estrada anuncia la muerte de Michael Robinson... y este le desmiente

0

22/04/2020 12:04 h

Pipi Estrada publicó un tuit la pasada noche que revolucionó a los amantes del fútbol. El periodista anunciaba la muerte de Michael Robinson dando el pésame a toda la familia del exfutbolista. En un mensaje que borró a los pocos minutos, Estrada escribía: «Un beso enorme para la familia de Michael Robinson. D.E.P».

No tardó el propio implicado en desmentir la noticia y tranquilizar a todos sus seguidores. Así, Robinson contestó en Twitter lo siguiente: «Para todos los que estáis preguntando deciros que sigo en lucha. Muchas gracias a todos por vuestro interés y vuestras muestras de cariño. Veo que nunca caminaré solo, os escucho como en Anfield: 'You'll never walk alone'. Gracias de corazón y mucho ánimo en el confinamiento».

El exfutbolista anunció en diciembre del 2018 que padecía cáncer. En concreto un melanoma avanzado con metástasis tras notarse un bulto en la axila. El diagnóstico de los médicos fue claro desde el principio. «Me dieron unas noticias tremendas: 'Michael, tienes cáncer, uno malo, que no tiene cura’. Luego, de lo demás no me acuerdo haberlo escuchado bien, porque yo pensaba que era una pesadilla, que no era de verdad», confesó Robinson.