Luis Enrique se baja un 25% el sueldo como seleccionador

El seleccionador, que viene de propiciar un incendio en la selección con su regreso, asegura que no vota ni sigue mucho las noticias, pero se queja de que «todo el mundo critica a todo dios»

El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique, elogió este viernes el comportamiento de la sociedad española ante la pandemia del coronavirus y se mostró crítico con la clase política, tras desvelar que no ha votado en las dos últimas elecciones al no identificarse con nadie, y afirmó que ahora ve «una actitud lamentable en los políticos».

«Todos nos podríamos quejar. Yo no estoy continuamente encima de las noticias porque no son nada halagüeñas y te rodea continuamente la queja. En redes sociales todo el mundo critica a todo dios. Veo una actitud lamentable de todos los políticos, los que gobiernan y los que están en la oposición. Solo piensan en sus intereses y no en el interés general. Es lamentable», manifestó en un encuentro digital. Luis Enrique aseguró al tiempo que no sigue mucho la actualidad, y al mismo tiempo criticó a los cargos públicos sin dar nombres.

Seguir leyendo