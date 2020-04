Las ligas se comprometen a acabar los torneos locales el 31 de julio

0

22/04/2020 17:36 h

Las principales ligas europeas se han comprometido este miércoles a terminar sus competiciones nacionales el 31 de julio y así dejar libre el mes de agosto para los torneos continentales, según se acordó en una reunión telemática entre la UEFA, las patronales de sus federaciones asociadas y la Asociación de Clubes Europeos (ECA).

No obstante, también decidieron dejar libres los fines de semana de agosto por si alguna de las ligas no puede finalizar su torneo de la regularidad antes de que acabe el mes de julio. Entre semana está previsto que se disputen Champions y Europa League y, según ha avanzado la SER, no está descartado que las eliminatorias a partir de cuartos de final puedan disputarse a partido único.

Este jueves tendrá lugar una reunión clave del comité ejecutivo del máximo organismo continental en la que, a priori, se perfilarán las fechas y se tratará la delicada y polémica cuestión acerca de qué equipos de cada federación jugarán las competiciones europeas en el caso de que no acaben sus ligas por culpa de la pandemia. El organismo rector del fútbol continental, presidido por el esloveno Aleksander Ceferin, prefiere que cada país establezca los criterios, pero de no haber acuerdo aplicará su ranking. La Federación Española ya ha anunciado que si llega la fecha límite marcada por la UEFA sin que haya acabado el campeonato, respetará la clasificación provisional de ese momento. Con el criterio elegido por la comisión delegada de la FEF, si no se volviese a jugar, Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad serían los equipos de Champions el curso próximo. Pero si se aplicara el ranking UEFA, el equipo donostiarra se quedará fuera del grupo de elegidos y entraría el Atlético, por sus deméritos deportivos en la actualidad clasificado junto al sorprendente Getafe en zona de la Liga Europa.