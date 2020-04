El Real Madrid no descarta jugar en Valdebebas sin público el final de la temporada

El tenista confiesa que no está pudiendo jugar y que echa de menos poder hacerlo

«Puede ganar 52 Roland Garros y no sabe usar Instagram», decía Andy Murray, tronchándose porque Rafa Nadal no era capaz de conectar en directo con Roger Federer. El balear organizó este lunes un encuentro en Instagram para charlar con varios tenistas y una de las anécdotas de la jornada fueron los problemas que tuvo para desenvolverse en el directo, el primero de su vida, según contó. «Estamos demasiado viejos para esto», le dijo a Roger Federer. «Veo que se te da muy bien, la verdad», apuntó Marc López.

Fuera de los problemas logísticos, Nadal comenzó la charla mandando todo su apoyo a la gente que está sufriendo las consecuencias del coronavirus. «Mucha gente está perdiendo miembros de su familia y no está pudiendo despedirse de ellos. Es algo terrible, son momentos inimaginables, no me pudo ni poner en la piel de ellos», dijo Nadal. «Mucha gente va a perder su trabajo. Es momento de estar unidos. Esto es una crisis humanitaria, sanitaria y económica», añadió.

