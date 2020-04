La Vuelta podría coincidir con el Giro o reducirse a solo 18 etapas

0

La Voz de Galicia

Madrid / EFE 20/04/2020

El escenario ideal para la organización de la Vuelta ciclista a España pasa por mantener su formato de 21 etapas. Pero, tras el terremoto de la semana pasada en el calendario de final de temporada, con la disputa del Tour en agosto, el Mundial en septiembre y el Giro en octubre, se barajan ya varias alternativas.

Entre las que ya están como «posibilidades reales» figuran que algunas etapas pudieran coincidir con jornadas de la ronda italiana (que se baraja del 2 al 25 de octubre), su recorte a solo 18 días de competición en lugar de los 21 habituales o el cambio de salida de Utrecht a Irún si finamente se frustra la ceremonia en los Países Bajos.

Tras el primer ajuste del calendario, se barajó que la Vuelta (con tres etapas previstas en Galicia) pudiese disputarse entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre, ya con bajas temperaturas en la zona norte de la península. De esta forma, la cronoescalada de O Ézaro, la etapa Lugo-Ourense y la Mos-Matosinhos apuntarían a correrse entre los días 17 y 19.

Pero el escenario cambia de manera casi constante. Solo el Tour tiene las fechas reservadas (del 29 agosto al 20 septiembre). La Vuelta tenía este verano establecida la salida en Utrecht (Países Bajos) el 14 de agosto para luego pasar por Francia y Portugal. Pero ahora esos planes podrán variar. Cor Jansen, director de marketing del gobierno de Utrecht, aseguró en una televisión de su región que «toca llorar y volver a empezar». Ya que entiende que no se deberían organizar grandes acontecimientos hasta que no llegue la vacuna contra el coronavirus que asegure la integridad de los participantes. Por lo que a él respecta, su punto de vista es «que no habrá Vuelta en Utrecht en noviembre».

Jansen abunda en que la Vuelta sería «un evento forzado en otoño e invierno y un desperdicio de inversión» que además «daría mala imagen ante el público en general que está sufriendo la incertidumbre y el aumento de la presión laboral mientras las empresas caen a diestro y siniestro».

Como la Vuelta a España saldrá de Burgos en el 2021, por un contrato ya firmado, Jansen propone trasladar al 2022 el comienzo de la ronda española y vincularla a una fiesta ciclista «soleada y relajada» coincidiendo con el 900 aniversario de Utrecht.

Javier Guillén, director de la Vuelta, quien aclara que desde las autoridades Utrecht no ha recibido ninguna comunicación que varíe los planes iniciales, sigue negociando con la UCI para fijar el calendario definitivo.

En estos momentos la ronda española busca fechas exactas con la idea de aprovechar al máximo el mes de octubre y no entrar con la carrera en noviembre más de dos semanas. Desde la organización de la Vuelta se trata de salvar la prueba, en principio con su recorrido y duración habitual de tres semanas, pero se admite que las circunstancias podría obligar a alguna variación.