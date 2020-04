Otra reunión en balde entre la federación española y los clubes de la LEB Oro

0

20/04/2020 19:01 h

Como la primera, la segunda reunión entre los clubes de la LEB Oro y la Federación Española de Baloncesto terminó prácticamente como empezó, sin unanimidad para dar una solución al futuro de una competición que parece abocada a su cancelación definitiva o a completarse de forma exprés como la ACB. Un buen grupo de equipos no enviaron el cuestonario que les había hecho llegar la FEB y se presentaron en el nuevo encuentro telemático con propuestas alternativas en las que, entre otras cosas, se incluye la posible finalización de la temporada no más tarde del 15 de junio y que la federación comunique una decisión definitiva antes del 15 de mayo. En ese escrito conjunto se apuesta por anular los ascensos y los descensos si la competición no puede reanudarse. La patronal defiende los dos ascensos establecidos en las bases de competición y es ahí donde se producen más discrepancias, principalmente entre los equipos en mejor disposicion de dar el salto a la ACB antes de que el coronavirus paralizase el campeonato.