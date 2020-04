Nadal: «No entiendo muy bien por qué no podemos jugar cuando está yendo la gente a trabajar»

0

La Voz de Galicia Enric Gardiner

Colpisa 20/04/2020 20:52 h

«Puede ganar 52 Roland Garros y no sabe usar Instagram», decía Andy Murray, tronchándose porque Rafa Nadal no era capaz de conectar en directo con Roger Federer. El balear organizó este lunes un encuentro en Instagram para charlar con varios tenistas y una de las anécdotas de la jornada fueron los problemas que tuvo para desenvolverse en el directo, el primero de su vida, según contó. «Estamos demasiado viejos para esto», le dijo a Roger Federer. «Veo que se te da muy bien, la verdad», apuntó Marc López.

Fuera de los problemas logísticos, Nadal comenzó la charla mandando todo su apoyo a la gente que está sufriendo las consecuencias del coronavirus. «Mucha gente está perdiendo miembros de su familia y no está pudiendo despedirse de ellos. Es algo terrible, son momentos inimaginables, no me pudo ni poner en la piel de ellos», dijo Nadal. «Mucha gente va a perder su trabajo. Es momento de estar unidos. Esto es una crisis humanitaria, sanitaria y económica», añadió.

Además, explicó que lleva más de un mes confinado en su casa de Porto Cristo (Manacor), donde no tiene pista de tenis, pero sí varias máquinas de gimnasio que le ha dejado la Academia que tiene su nombre. «No entiendo que no podamos jugar al tenis cuando hay gente que está yendo a trabajar», apuntó el balear. «Pero estos son momentos muy críticos en los que el Gobierno está desbordado por una situación sin precedentes. Tenemos que aceptar las reglas y convivir con ellas», aseveró Nadal.

Después del discurso en solitario, el zurdo de Manacor consiguió dar con la tecla para meter en la llamada a Federer. «¿Lo hemos conseguido?», preguntó un sorprendido Federer, que aseguró que tanto él como su familia están bien, confinados en Suiza. «Está bien no viajar todo el rato, pero al mismo tiempo sabes todo lo que está pasando ahí fuera y es incómodo. Todos estamos bien. Entreno un poco contra un muro, mientras recupero la rodilla. Tengo mucho tiempo. Voy sin estrés, sin prisa, lo único que quiero es estar bien, sin importante cuándo pueda volver», apuntó Federer.

La dos leyendas del deporte echaron un vistazo atrás a cuando comenzaron a jugar al tenis y Federer le preguntó a Nadal, seguramente después de verle cocinar con la mado derecha, por qué si es diestro, juega con la zurda. «Con la de problemas que me ha creado eso en mi carrera», añadió el suizo.

«No puedo jugar con la derecha, es una leyenda», explicó Nadal. «Cuando era pequeño, pegaba el revés y la derecha a dos manos, así que la gente no sabía si era diestro o zurdo, pero solo juego con la zurda», admitió.

Tras el suizo, Nadal habló con Murray, con quien charló sobre el Masters de Madrid virtual que ambos disputarán y sobre los partidos a la PlayStation que jugaban cuando eran más jóvenes. «Hoy ha sido el primer día que he empezado a prepararme para el torneo», aseguró Nadal. «Yo estuve probando el otro día y como mi personaje no sale en el juego tuve que elegirte a ti», manifestó Murray.

Además, el británico, que está pasando el confinamiento en Londres, animó a Nadal a que disfrutase de las noches antes de que tuviera hijos. «Espero estar en tu misma situación dentro de no mucho», le respondió Nadal, dejando caer que puede que pronto exista un retoño del balear. «Ahora es buen momento, que estás todo el día con la familia», finalizó Murray.