El último incendio de Rubiales

0

La Voz de Galicia ana iglesias

17/04/2020 19:13 h

El nuevo invento de Luis Rubiales sobre qué equipos jugarán las competiciones europeas la próxima temporada no ha hecho más que avivar la guerra entre clubes y federación. En el caso de que la UEFA solicitara la lista de inscritos antes de que se reinice o concluya la liga, el presidente de la RFEF ya tiene su listado de equipos. Algo que despertó las críticas de los clubes perjudicados.

La idea de Rubiales es tomar como referencia la última jornada de Primera en igualdad de número de partidos disputados por los 20 equipos. Por lo tanto, irían a la Champions los cuatro primeros clasificados, que actualmente son el Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad, y a la Liga Europa el quinto y el sexto clasificado (Getafe y Atlético).

La medida ha puesto al Valencia en pie de guerra. Podría quedarse fuera de la Europa League en caso de que no se dispute la final de la Copa del Rey. Rubiales ha decidido —de forma unilateral— saltarse las normas de la actual competición, y que sea uno de los finalistas del torneo, el Athletic, el que vaya a Europa League, y no el séptimo clasificado, posición que ocupa el conjunto de Mestalla. La entidad valencianista considera que la condición de finalista de un torneo inconcluso no da derecho a recibir esa plaza que solo está otorgada al campeón copero y que la decisión personal del presidente de la RFEF no ha sido sometida a debate por parte de los clubes. La entidad de Peter Lim ya cursó una queja ante la UEFA al considerar improcedente la decisión, puesto que no existe ninguna reglamentación que avale la utilización de una clasificación sin disputarse todos los partidos.

El otro club que no traga con el plan Rubiales es el Getafe. El equipo de Bordalás es quinto y disputaría la Europa League según la federación. Sin embargo, tiene los mismos puntos que la Real Sociedad. La única diferencia radica en que los donostiarras han marcado más goles. Para deshacer el empate habría que acudir al golaveraje particular. En este caso solo se ha jugado el partido de Anoeta en el que ganó el Getafe. Si se da por concluida la liga, en el club madrileño entienden que adelantarían a la Real, pues la clasificación actual se rige por otros criterios diferentes a la hora de deshacer empates.

El presidente del Getafe, Ángel Torres, espera «que LaLiga impugne la decisión». «Si hemos empezado un campeonato con unas normas y con un reglamento no puede venir alguien con algo así. Si te dedicas a una profesión, tienes que tener un poco idea del tema», concluyó Torres desde su enfado con Rubiales.

La decisión planteada por Rubiales no solo ha provocado el enfado de los clubes, si no también un nuevo incendio con LaLiga. El organismo que preside Javier Tebas ha dejado claro que «no es competencia de la Federación ni de la comisión delegada realizar propuestas para determinar qué equipos se clasifican para competiciones europeas, que podrían afectar directamente a la competitividad e intregidad de la competición profesional».

Incongruencia en los descensos

La pregunta ahora es si el siguiente paso por parte de Rubiales es tratar de determinar el campeón, los ascensos y los descensos de Primera y Segunda, al igual que concluyó para el fútbol no profesional. En el caso de Segunda B y Tercera, apostó por fiajar eliminatorias directas y a partido único para los ascensos, pero dejando sin efecto los descensos.

Sin embargo, en el caso del fútbol profesional, solo se ha referido a las plazas europeas, sin instar a aplicar el mismo principio de que no habría descensos en Primera y Segunda si no se terminasen las competiciones.