Rafael Louzán: «Van a llover reclamaciones, pero es la solución menos mala»

La Voz de Galicia I. ANTELO

Redacción / La Voz 15/04/2020 23:02 h

Lleva tres días colgado del teléfono y del ordenador, con continuas videoconferencias con clubes e instituciones. Pero Rafael Louzán saca unos minutos para atender a La Voz y contar lo que se está moviendo ahora mismo en la sala de máquinas del fútbol.

-En el fútbol español tienen claro que las ligas no profesionales no se pueden terminar.

-Lo que hablamos en la reunión con la federación española es que esta situación no se puede alargar más en el tiempo. Llevamos mes y medio sin jugar, vamos a estar también lo que queda de abril y mayo, y esto no se puede aguantar más en el tiempo. A nivel económico hay ya una situación complicada en los clubes, luego está el tema de la situación contractual de los entrenadores y jugadores.... Problemas que fuimos trasladando y que nos llevaron a adoptar la idea de dar por finalizadas las competiciones. Yo no soy de los que se ponen de perfil, pero precipitarse tampoco es bueno. Así que aún hay muchas cosas que determinar antes de ponerle una palabra a lo que va a suceder. Son los servicios jurídicos los que ahora mismo están viendo cómo articular esa idea que hablamos en la reunión.

-Y esa idea es que haya ascensos, pero no descensos.

-Estamos viviendo algo excepcional, que requiere medidas excepcionales. Y la que se puede adoptar en estos momentos es esa, que es la menos lesiva para los intereses generales de todos los clubes. Esta temporada está tocada, pero la siguiente también lo va a estar. No sabemos aún cuando vamos a poder empezar. Si en septiembre, en octubre.... Los clubes nos piden que quieren jugar con público.

-Pero esto va a conllevar una Segunda B con 98 equipos o una Tercera gallega con 24.

-Si finalmente se adopta esta decisión que está encima de la mesa, vamos a engordar las categorías del fútbol español y también las del fútbol gallego. Tenemos que aprovechar este tiempo para estudiar, analizar y reestructurar todas las categorías. No sé el resto, pero nosotros, Galicia, por lo menos lo vamos a estudiar. Crearemos una comisión de trabajo con los clubes para ver esa reconversión a dos o tres años, que yo creo que es necesaria. Rubiales proponía un descenso de equipos en Segunda B, porque además no cree viable mantener el sistema actual de ayudas. Hay categorías que, tal y como están estructuradas, son deficitarias ahora mismo, pero que no se les hizo nada porque eso molesta a los clubes. Descender molesta. Así que se está planteando esa reducción a dos o tres años aprovechando esta coyuntura. Pero oficial no hay nada, porque toda decisión que se tome debe tener un soporte jurídico porque van a llover reclamaciones. Y, aún así, posiblemente nadie nos va a librar de que las haya.

-Lo asumen.

-Sí. Pero yo creo que esta solución es la menos mala, en el caso de que se lleve a cabo. ¿Cuándo se van a hacer esas fases de ascenso? ¿En junio? Difícil. ¿En julio? Posible. ¿En agosto? ¿En septiembre? Primero tendrá que terminar el fútbol profesional.

-¿Qué va a pasar entonces con Segunda B y Tercera?

-Si se pueden celebrar los play offs, repito, si se pueden celebrar, lo que se habló es que ascienda un equipo por comunidad a Segunda B. En Galicia jugarían los cuatro primeros ese hipotético ascenso. Y lo que se intentaría es llevar la reconversión de la Segunda B a la inversa, en vez de reduciendo equipos, engordándolos. Seis grupos ya la próxima temporada, de los que igual uno o dos serían de élite. Y nuestra Tercera quedaría con 24 equipos, si sube uno a Segunda B y el Estudiantil se inscribe. Pero esa situación a mí no me preocupa, porque como la próxima temporada va a estar condicionada por la fecha de inicio, igual octubre o igual noviembre, y que no haya otro rebrote y que haya que parar... ¿Vamos a hacer 46 jornadas? No. Tenemos que hacer una liga económica para los clubes que ayude a reducir gastos y por lo tanto a lo mejor hay que hacer dos grupos y jugar 20 o 25 partidos nada más. Pero bueno, todo esto hay que verlo bien.