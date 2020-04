Óscar Pereiro: «El ciclismo no tiene el potencial del fútbol, necesita carreras»

0

16/04/2020 14:11 h

El gallego Óscar Pereiro (Mos, Pontevedra, 42 años), ganador del Tour 2006, considera que el nuevo calendario anunciado por la UCI «es lógico y una gran noticia para el ciclismo» y espera desde su confinamiento casero que las carreras vuelvan cuento antes para recuperar un deporte al que se enganchó en los 80 y 90 viendo por la tele las hazañas de Pedro Delgado e Indurain en el Tour.

Mientras realiza diversas labores de «manitas» en casa, atendió la llamada de EFE para repasar la actualidad del ciclismo, en pleno confinamiento por la pandemia del coronavirus.

-¿Qué opina del nuevo calendario anunciado por la UCI?

-Me parece un calendario lógico. El Tour marca el camino en el ciclismo, eso es una realidad. A partir de ahí veo coherencia, el Giro no se podía dejar para el final por el tiempo y la sacrificada es la Vuelta. La propuesta es razonable y la noticia positiva para este deporte, que haya calendario es importante y que se hagan las 3 grandes es bueno para los equipos y el ciclismo en general

-¿Cómo está viviendo el confinamiento?

-Creo que al principio no nos lo tomamos demasiado en serio porque no imaginábamos esto, pero luego empezamos a verlo con la preocupación lógica de una pandemia que está costando muchas vidas y está destrozando la economía y otros aspectos de la sociedad. En cuanto al ciclismo se duda de su futuro, pero tendremos que esperar meses para ver el cambio de la vida que supondrá esta pandemia.

-Pero usted está utilizando el rodillo también para pintar, ¿no?

-Sí, aprovecho para hacer cosas que me gustan. Ahora para pintar la casa, pero también corto el césped, hago de albañil, y de deporte también me mantengo activo, hago rodillo una hora al día, más no, junto a mi mujer. De profesional utilizaba mucho el rodillo para adelgazar, ahora para pasar los días lo mejor posible y cuidar un poco la forma.

-¿Cómo ve el estado de salud del ciclismo, en estado crítico como piensan algunos?

-Es necesario que el pelotón vuelva a competir porque el ciclismo es un deporte que depende de la publicidad, y si no hay repercusión los patrocinadores tienen perdidas, son empresas que tienen que generar dinero, y si no ve resultados no invierte. Tal vez la situación ahora no sea crítica del todo, pero no tenemos el potencial del fútbol para aguantar. Necesitamos carreras.

-¿El Tour es imprescindible para salvar la temporada?

-Que se suspendiera el Tour sería un grave problema, y las demás grandes también sería terrorífico para el ciclismo porque causaría un enorme impacto para los equipos. Si finalmente se salva el Tour, al menos se salvaría la temporada, y si se disputan todas sería ideal, aún con las fechas fuera de las habituales.

-¿Es optimista?

-Soy una persona de carácter positivo, no me imagino que lleguen a suspenderse todas las carreras, creo que pronto saldremos adelante.

-Algunos expertos hablan de que sería una locura celebrar el Tour por riesgo de salud. ¿Se imagina esa carrera y las otras grandes sin público?.

-Sí. Con tal de salvar el ciclismo...Al Tour solo lo han parado las Guerras Mundiales. El regreso de las competiciones significaría que hemos vuelto a la normalidad, y eso sería lo más importante. Sin público no sería bonito, pero nos tendría cada día enganchados a la tele. Para los franceses el Tour es parte de su patrimonio y la situación con las cunetas vacías sería extraordinaria.

-¿Está viendo las carreras vintage por televisión?

-Sí, me recuerdan aquellas etapas de los 80/90 a cuando era pequeño. Empecé a engancharme al ciclismo viendo a Perico en el Tour y me federé en los 90 cuando Indurain ya ganaba. Entonces tuve ya claro que quería ser ciclista. Las cosas han cambiado. Con los ojos de ahora aquellas imágenes eran borrosas, para ver las marcas de las bicis tenían que enfocar muy de cerca, ahora se ven perfectamente.

-¿Quién era su ídolo?

-Mi ídolo era Perico Delgado, por él me aficioné a la bici, pero luego Indurain se convirtió en el ídolo de todos, y más tarde Alberto Contador. Aún hoy en día se me erizan los pelos cuando veo a Indurain, siento orgullo ante él.