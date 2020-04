La Federación Gallega dará por canceladas todas las ligas de fútbol base

Este es el plan con el que están trabajando las federaciones para dar finalizadas todas las ligas nacionales y autonómicas y recomponer la siguiente

El COVID-19 ha hecho saltar el fútbol no profesional por los aires. A expensas de elaborar una base jurídica que avale todas estas decisiones (y que evite el mayor número posible de reclamaciones judiciales), no habrá más partidos de liga hasta la próxima temporada, que tampoco está muy claro cuándo podría ser reanudada (se trabaja con la hipótesis incluso de que hasta octubre no pueda reanudarse). Solo se jugarán algunos play offs, que además se resolverán en formato exprés, a partido único, a puerta cerrada y, siempre que sea posible, bajo un modelo de concentración.

Seguir leyendo