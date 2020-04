Celta, Dépor y Lugo, en el torneo virtual de Abanca

La Voz de Galicia lois balado

redacción / la voz 16/04/2020 09:49 h

El Deportivo y el Celta volverán a enfrentarse a partir de mañana. Vuelve el partido más caliente que se puede ver en Galicia. Será un enfrentamiento virtual en el videojuego FIFA 20, ¿pero alguien duda que habrá piques, será intenso, no se regalará nada y al que pierda le va a doler? No será el único partido, porque el Lugo, como es lógico, también está invitado a la fiesta. El Deportivo todavía no ha conseguido ganar al conjunto lucense en la realidad. Así que tendrá ocasión de hacerlo en el terreno virtutal.

No le faltan alicientes al triangular solidario organizado por Abanca que busca recaudar fondos para la lucha del Sergas contra el coronavirus. El Servicio Galego de Saúde tiene abierta la cuenta ES23 2080 0388 2231 1000 3170 para recibir donaciones de las personas que quieran colaborar con esta causa solidaria y que sirva para luchar contra la enfermedad.

Detrás de los equipos estarán tres tándems formados por futbolistas de las primeras plantillas y celebridades.

Por parte del Celta formarán Denis Suárez, Brais Méndez, Fran Cañotas y Duarte Galván. Por parte del Deportivo jugarán Mollejo, Mujaid, Marcos Pereiro y Rodrigo Vázquez. La camiseta del Lugo la defenderán Yanis Rahmani, Jaime Seoane, Víctor Grande y Brais Doval.

El torneo, que se emitirá online (www.desafio.abanca.com y el desde facebook), se celebrará desde mañana y hasta el domingo entre las 19.30 y las 20.30 horas. Cada partido tendrá una duración de veinte minutos y cada equipo jugará un total de cuatro encuentros. El segundo canal de la TVG también emitirá los encuentros, así como por su red sociales de Facebook, y que contará con los comentarios de Donato, Manel o Manu Rodríguez, y con la narración de la periodista Rocío Candal.

La iniciativa parte del siempre atractivo de los encuentros entre los tres principales clubes gallegos de la última década, pero con la mirada puesta en la solidaridad. Una batalla amistosa para recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus y en la que el deporte quiere aportar su granito de arena. Desde mañana, una cita sobre el verde en la que lo menos importante es el escudo.