Gobert y Mitchell, de los Jazz, se reconcilian tras su enfrentamiento por el coronavirus

13/04/2020 12:52 h

Vuelve la calma a los Utah Jazz. Sus dirigentes respiran porque Rudy Gobert y Donovan Mitchell, dos de sus mejores hombres, han hecho las paces tras varias semanas enfrentados por el coronavirus. La discutida actitud del pívot fancés ante las recomendaciones sanitarias por la expansión del COVID-19, poco antes de convertirse en el primer jugador de la NBA contagiado, fue el origen de un rifirrafe que hizo cundir el pesimismo en la franquicia, donde se consideraba «difícilmente recuperable» la relación entre ambos. Gobert señaló que recientemente hablaron por primera vez desde que ambos dieron positivo por coronavirus y que forzó la suspensión de toda la competición en la NBA y también en el resto de los deportes profesionales y universitarios en Estados Unidos. Asegura que han hecho las paces y que se encuentran «listos para salir y tratar de ganar un campeonato para este equipo». «Es cierto que no hablamos durante un tiempo después de esto, pero volvimos a hacerlo hace unos días», dijo en una comparecencia en directo por Instagram.

El francés fue el primer jugador de la NBA infectado por coronavirus y su positivo desencadenó la paralización de la liga estadounidense. Posteriormente recibió muchas críticas por bromear con el virus y pasar las manos por el micrófono y la mesa de la sala de prensa de su equipo cuando aún no sabía que estaba infectado. «No se trata de no ser profesional. Mis compañeros de equipo y yo estamos lejos de ser perfectos, pero al final del día todos queremos lo mismo. Todos somos hombres adultos y todos haremos lo que sea necesario para ganar», quiso zanjar.

Gobert, que dijo haber recibido amenazas de muerte en los días posteriores a su prueba positiva, aclaró que cualquier problema entre él y Mitchell fue exagerado. «No hubo pelea. Están muriendo miles de personas cada día y se trata de lo que podemos hacer para ayudar, lo que podemos hacer para provocar algo positivo. En eso me enfoco ahora», finalizó el francés, que ya ha enviado varios vídeos en los que primero ha pedido perdón por el comportamiento inicial que tuvo con relación a la pandemia del coronavirus y, después, para solicitar a las personas que se lo tomen en serio y cumplan con todo lo que las autoridades médicas y gubernamentales han establecido. Además también ya hizo una donación individual de 500.000 dólares (457.000 euros) en ayuda a instituciones sanitarias del estado de Utah y de Francia.

Desde la suspensión de la temporada, los únicos comentarios públicos de Mitchell sobre su relación con Gobert se produjeron durante una aparición el 16 de marzo en el programa de «Good Morning America» de la cadena nacional de televisión ABC. «Para ser sincero, me tomé un tiempo para tranquilizarme y leí lo que dijo y escuché lo que dijo», declaró Mitchell cuando la presentadora Robin Roberts le preguntó si había estado en contacto con Gobert. «Me alegra que esté bien y me alegro de estar bien. Estoy realmente feliz, para ser honesto, de que no fue todo el equipo»