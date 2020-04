Así tomará la federación gallega su decisión sobre el futuro de las ligas

0

La Voz de Galicia I. Antelo

A Coruña 12/04/2020 21:40 h

Un mes después de que el balón dejase de rodar, el fútbol gallego comienza a buscar soluciones para intentar finalizar los campeonatos, paralizados en su recta final. Por ello, la Real Federación Gallega de Fútbol (RFGF) ha convocado a los clubes de sus principales categorías (Tercera División, Preferente y Primera Galicia) para buscar posibles salidas consensuadas a esta situación crítica.

Hace tres semanas, la RFGF emitió un comunicado con el que intentaba tranquilizar a los clubes, señalando que su intención era terminar todo lo empezado, aunque fuera en verano. «A Real Federación Galega de Fútbol, ao igual que as demáis federacións, avoga por rematar a competición desta tempada. Si a situación permite facelo antes do 30 de xuño sería o escenario ideal, pero si esa situación é imposible, a RFGF ten claro que a competición debe disputarse na súa totalidade aínda que teña que ser máis aló do 30 de xuño, polo que habería que prorrogar a tempada competitiva, as licencias, e a cobertura de accidente deportivo (Mutualidade) por causas de forza maior. Evidentemente todo vai a depender da evolución da crise sanitaria na que estamos inmersos», explicaba.

Los clubes de Tercera División están citados para este lunes (20 horas), si bien la decisión final sobre el futuro de esta liga se tomará en Madrid, al tratarse de una competición nacional. Louzán quiere conocer de primera mano la situación de los equipos, la salud económica en la que se encuentran ante la previsible pérdida de patrocinios, y sus posibilidades para reanudar la liga. Teniendo en cuenta que faltan 11 jornadas por disputar y 6 de play off de ascenso, incluso jugando dos partidos por semana, se necesitarían al menos dos meses para finalizar la competición y quizás no todos los clubes estén en disposición de hacerlo por los problemas laborales de sus jugadores y la falta de luz artificial en algunos campos.

A esta reunión le seguirá el miércoles la que se llevará a cabo con los 40 clubes de Preferente, a los que todavía les quedan 12 jornadas por disputar, mientras que el jueves y el sábado será el turno de los 90 de Primera Galicia, a los que les restan 9.

El fútbol inglés decidió hace unas semanas cancelar todas sus competiciones no profesionales, anulando todos los resultados obtenidos y dejando sin efecto posibles ascensos y descensos.