Adrián Gallego Goyanes: «Los ejercicios aeróbicos son los que más lesiones causan al hacerlos en casa sin supervisión»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Ana Iglesias

18/04/2020 05:00 h

El confinamiento ha despertado el espíritu deportivo de gran parte de la población. Con botellas de agua o de leche, cualquier utensilio es válido para ingeniar un pequeño gimnasio en medio del salón. A los experimentados no les ha pillado por sorpresa el encierro y se las apañan para mantener el tipo. Los que se inician, bien para ocupar el tiempo, bien para que la báscula no les dé ninguna sorpresa, tanto deporte les puede jugar una mala pasada. Adrián Gallego, cirujano ortopédico y traumatólogo deportivo, habla de las lesiones más comunes durante el confinamiento.

—¿El deporte en casa está causando algunos estragos?

—Sí, la verdad es que sí. Las primeras semanas no tanto, pero ahora ya lo estamos notando en las consultas.

—¿Qué pasa con las personas que nunca han hecho deporte y empiezan durante la cuarentena?

—La mayor parte de las personas que están haciendo deporte ahora ya lo hacían antes. Pero sí es verdad que hay mucha gente que no hacía absolutamente nada, y ahora, por matar el tiempo, se pone a hacer actividad y obviamente no tienen las capacidades físicas ni saben cómo hacer los ejercicios. La mayoría de las consultas que nos estamos encontrando son, sobre todo, lesiones por sobrecargas musculares o roturas fibrilares de gente que se pone a ver un vídeo por redes sociales de cualquier persona que no saben si está cualificada. Suelen ser por un mal hábito deportivo previo o por no saber a quién están viendo.

—¿Qué debería hacer una persona para hacer rutinas de una manera saludable y que estas no le generen ningún problema?

—Lo que le suelo recomendar cuando empiezan a realizar una actividad es que se pongan en manos de un preparador. Los hay de forma online y que les controlan los ejercicios. Cada persona debería habilitar un espacio en el domicilio que esté libre, con el suelo seco y con una ropa adecuada. Si pueden y tienen la facilidad de que un preparador los guíe, sería estupendo. Si no, lo que les recomiendo es hacer deporte un día y al siguiente descansar para que el cuerpo se vaya acostumbrando, porque si hacen dos días seguidos, al tercero van a tener una rotura fibrilar seguro.

—¿Cuáles son las lesiones que más se están encontrando?

—Las más frecuentes son las sobrecargas musculares y las roturas fibrilares. También nos están llegando bastantes fascitis plantares por hacer ejercicios aeróbicos intensos en muy poco espacio y sobrecargas metatarsales. Otras menos habituales son las fracturas de estrés de los metatarsianos. Son roturas que se producen en un hueso por traumatismos repetidos. Las dos que vi fueron fracturas en los metatarsianos, por hacer saltos, siempre sobre la punta del pie. Uno de los pacientes me dijo que hacía deporte descalzo para no molestar a los vecinos. Así realiza mucho más impacto en la parte anterior del pie y es más probable la lesión.

—¿Cuál es el equipamiento indispensable para un buen entrenamiento?

—Siempre con calzado adecuado y en un buen espacio habilitado. Sin muebles, ni sillas cerca para no resbalar. Ya he visto algún paciente con una fractura por un resbalón y chocar con un mueble. También es importante una nutrición adecuada, sobre todo para la gente que no hace deporte habitualmente. Y lo más importante es que las personas que están empezando se lo tomen con tranquilidad.

—¿Qué ejercicios son los que más lesiones están provocando?

—Los ejercicios aeróbicos son los más habituales al estar tanto tiempo sin actividad, y a la vez son los que más lesiones provocan.

—El hecho de estar tanto tiempo parado, ¿produce muchos problemas de espalda?

—Por ahora no, esas son lesiones que vendrán cuando la situación vuelva a la normalidad.

—¿Hay alguna manera de poder evitar esos problemas?

—Con estiramientos suaves. Son fáciles de hacer en el domicilio y no requieren de ningún material. Sirven para mantener la musculatura abdominal y la espalda activa.