Martínez Munuera, el árbitro que se ofreció a volver a la Policía Local durante al crisis del coronavirus

08/04/2020 14:55 h

El árbitro español de Primera División y Policía Local en excedencia, Juan Martínez Munuera, afirmó que se ofreció a regresar a su puesto de trabajo en Finestrat para ayudar en el control de la pandemia provocada por el coronavirus, aunque sus superiores descartaron su reincorporación por motivos familiares. El colegiado alicantino está confinado en su residencia de Finestrat, localidad situada a escasos kilómetros de Benidorm, donde además tiene plaza en la Policía Local desde hace más de tres lustros.

«Policía y árbitro no son mis trabajos, son mis dos pasiones. Cuando se declaró la pandemia me ofrecí a mis superiores para reincorporarme, pero no hizo falta. Nuestra plantilla no se ha visto mermada por la enfermedad, pero sabe que me tiene en cualquier momento a su disposición», explicó. El árbitro alicantino indicó que sus superiores también tuvieron en cuenta para no aceptar su incorporación su actual situación familiar, ya que su esposa está a solo dos meses de dar a luz. «Soy Policía desde que tenía 19 años y me hice precisamente para ayudar en situaciones como la que vivimos ahora», añadió.

Martínez Munuera aseguró estar viviendo el confinamiento «como se puede dentro de la complejidad», si bien admitió que sus circunstancias son distintas a las de otros compañeros de profesión al vivir en una casa de campo con mucho terreno.

«Tengo espacio para hacer ejercicio y con el paso de los años me fui comprando material deportivo y máquinas de gimnasio. Además, aquí tengo una recta de 50 metros de césped sintético y cuestas maravillosas por las que correr», explicó el colegiado. En cuanto a la fecha del posible regreso a la competición, Martínez Munuera aseguró que la prioridad absoluta debe ser «la salud de todo el mundo». «Desgraciadamente ha tenido que pasar esto para que nos demos cuenta de que ni la economía ni el deporte son lo más importante del mundo. A mí me gustaría volver cuando se pueda hacer vida normal, que no sé cuándo será», argumentó Martínez Munuera, quien pronosticó un escenario futuro «en el que todos iremos con mucha cautela y recelosos».

Martínez Munuera confesó el impacto que provoca ver las playas de Benidorm y sus alrededores, habitualmente repletos de turistas en estas fechas, «completamente vacías» y desveló que rellena el tiempo libre después de los entrenamientos «haciendo un poco de todo». «Si las noticias son malas, se te quitan las ganas de todo. Si estás un poco mejor me ánimo a ver partidos y a repasar el reglamento», señaló el colegiado español, quien añadió que también suele revisar «el disco duro» de los partidos que lleva dirigidos en Primera. En este sentido, Martínez Munuera dijo que la revisión de partidos le permite «mantener la agilidad para luego aplicarla al VAR». «Echar adelante y atrás, parar, fijarte en la cámara que te da la mejor visión. Esas cosas luego ayudan», explicó.