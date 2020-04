Jozi: «Intento abstraerme de las cosas negativas»

0

«Trato de tener la mente ocupada y abstraerme de las cosas negativas. No veo las noticias, prefiero no saber cuánta gente muere; y leo, estudio inglés de forma intensiva, hago todas las rutinas de ejercicio que nos pasó nuestro preparador físico y hablo continuamente con mi familia, mis amigos y mis compañeras». Así combate su confinamiento en solitario la portera del Pescados Rubén-Burela Joziane de Oliveira.

Unos 10.000 kilómetros la separan de la ciudad brasileña de Chapecó, donde vive toda su familia. «Ante la imposibilidad de jugar me gustaría estar en Brasil, con ellos, pero entiendo que no se dan las condiciones para viajar», explica la pentacampeona del mundo de fútbol sala con la selección brasileña, que, con 37 años, cumplía su undécima temporada consecutiva en A Mariña.

Pese a su complicada situación personal, Jozi intenta sumar contra el coronavirus también desde el otro campo que mejor domina: la psicología. Actualmente cursa un máster semipresencial en Psicología y Coaching del Deporte y la Actividad Física en Florida Universitària de Valencia. «Hice las prácticas esta temporada en dos equipos de base del Burela y ahora me falta el Trabajo Fin de Máster, que está un poco pendiente de esta situación difícil», explica.

La arquera chapecoense matiza que no hace un trabajo profesional en ese ámbito, pero sí trata de ayudar en lo posible. «Siempre he tenido tendencia a escuchar los problemas de los demás y tratar de ayudarles. En el equipo, además, como soy una de las más veteranas, intento apoyar a las demás en todo lo posible. A mi familia y mis compañeras les ayudo en todo lo que puedo», explica la jugadora burelista.

También a través de sus redes sociales trata de transmitir mensajes positivos a sus amigos y seguidores. «Cruzaremos la meta. Nuestros pensamientos y palabras tienen poder, ¡cuídalos!», escribía hace unos días una futbolista pendiente de sus seres queridos en su país natal.

«Al principio eran ellos los que me llamaban preocupados desde Brasil, porque veían que aquí las cosas están mal. Pero yo estoy bien. La situación allí es distinta porque reciben mensajes un poco contradictorios. Los coles están cerrados, pero no hay un confinamiento como aquí. Mis familiares trabajan en compañías de alimentación, y lo están haciendo con normalidad. A mi madre, sin embargo, que puede estar en casa, le pedí que no salga para nada, ni a la compra. Que le vayan mis hermanos», cuenta.

La competición

Antes de que se declarase el estado de alarma, el Pescados Rubén se había ganado un lugar en el play-off por la liga y en la final a cuatro de la Copa de la Reina. Pero a Jozi le resulta muy complicado pensar en la resolución deportiva de la temporada ahora: «Ahora lo único verdaderamente importante es la salud. Veremos si el día 27 por fin podemos salir de casa, y después recuperar la normalidad va a ser un proceso muy lento».

La reputada portera brasileña tampoco contempla una resolución a puerta cerrada: «Me encanta jugar y entrenar, pero ahora resulta muy difícil pensar en eso. No me veo jugando sin público, y menos una final; sería muy triste».

El ERTE, necesario

Jozi también valoró el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) aplicado a los 42 empleados del Pescados Rubén-Burela como una opción necesaria. «A ninguno nos gusta tener que llegar a esto, pero entendemos que es lo mejor para que el club reduzca gastos y pueda salir adelante», razona.

La pentacampeona del mundo con la selección brasileña de fútbol sala destaca que el Burela es una de las pocas entidades en la que todas las futbolistas tienen contrato, y hace poco más de un año aprobó el primer convenio colectivo de la historia del deporte femenino en España. «Somos unas afortunadas porque todas tenemos contrato y superamos el sueldo mínimo. Estos meses cobraremos el 70%, pero nuestra situación, por desgracia, no es la habitual, ni mucho menos. Somos muchas brasileñas en el equipo que estamos pasando estos días aquí, confinadas y lejos de la familia, pero por lo menos en ese sentido podemos estar con la cabeza muy tranquila», destaca.