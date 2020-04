El emotivo mensaje del equipo de infantiles del Amarelle a su entrenador contagiado con coronavirus

0

La Voz de Galicia a.iglesias

08/04/2020 17:27 h

«Hola David, mucho ánimo. Tú puedes con esto y con mucho más», «míralo por el lado positivo, si puedes con nosotras, puedes con el virus. Estamos ansiosas por verte». Con estos mensajes se despertó esta mañana David Sánchez Abia, entrenador del equipo infantil del Viaxes Amarelle.

Enfermo desde hace una semana por coronavirus, su mejor medicina la encontraría hoy en su teléfono móvil. «Hace una semana comuniqué en el grupo de whatsapp que tengo con los padres lo que me pasaba y esta mañana me llegó esto», confiesa emocionado. Contagiado por su pareja, trabajadora de una residencia de ancianos, los síntomas comenzaron justo un día antes de que me reincorporase a mi trabajo como militar. «Menos mal que no llegué a ir», afirma aliviado.

Además de emoción, el mensaje le arrancó más de una carcajada al ver cómo sus pupilos, pizarra en mano, le imitaban dando órdenes tácticas. En su segunda temporada con el equipo infantil y sacando el tiempo de debajo de las piedras para cumplir con todas sus obligaciones, los mensajes de ánimo le reconfortaron: «Todo el esfuerzo que me supone encajar todo en mi vida, ver estas cosas es una manera de ver tu trabajo recompensado. Ha sido un subidón», afirma.