¿Peligran las tres etapas gallegas de la Vuelta ciclista a España?

Redacción / La Voz 06/04/2020 23:31 h

Está previsto que Galicia albergue tres etapas este mes de septiembre de la Vuelta ciclista a España -Muros-mirador de O Ézaro (el día 1), Lugo-Ourense (2) y Mos-Matosinhos (3)-, además de celebrar la última jornada de descanso en A Coruña (31 de agosto). Un plan pendiente de la decisión de la UCI, que ha anunciado una reorganización del calendario que proteja «lo que da riqueza al ciclismo».

¿Cuál es la situación actual?

Como el resto de deportes, el ciclismo está paralizado. La UCI ha suspendido todas las pruebas hasta el 1 de junio, viéndose afectadas tanto el Giro de Italia como grandes clásicas de primavera como la Tirreno-Adriático, la Milán-San Remo, la Amstel Gold Race, la Flecha Valona, la Lieja-Bastoña-Lieja o la París-Roubaix y vueltas de prestigio como la de Flandes, Cataluña, Suiza, Romandía o la Dauphiné. Los organizadores insisten en salvar el Tour de Francia (27 de junio-19 de julio), aunque desde el gobierno francés hablan de que podría disputarse a puerta cerrada.

¿Qué pasa a partir del 1 de junio?

Aunque todo depende de la evolución de la pandemia del coronavirus, el presidente de la UCI, David Lappartient, reconoció que está en «diálogo constructivo» con todos los estamentos del ciclismo y que trabajan en la elaboración de un nuevo calendario que salve la temporada. «No es fácil. Vamos a tratar de encontrar la mejor solución sin extender la temporada más allá de lo razonable. Hay que proteger lo que hace la riqueza de nuestro deporte, las grandes Vueltas», explicó.

¿Peligra la Vuelta a España?

Es difícil calcular la evolución mundial de la pandemia, pero la organización de la Vuelta no se plantea en estos momentos modificar nada de lo previsto para esta ronda de tres semanas, que debe arrancar el 14 de agosto. Sin embargo, todo dependerá del nuevo calendario de la UCI, más preocupada ahora mismo de que el Tour, la joya de la corona del ciclismo, pueda salir adelante. Una vez se salve, habrá que ver cuándo se celebra el Giro, que ya pidió nuevas fechas. El ex presidente de la UCI, Brian Cookson, propuso como idea reducir a dos semanas tanto la ronda italiana como la española como solución al conflicto de intereses, algo que ahora mismo no ven con buenos ojos ni organizadores ni equipos, que encontrarían recortada su proyección publicitaria. El problema de falta de fechas es evidente, porque entre grandes rondas debería haber un lapso de tiempo que permita la recuperación de esfuerzos.

¿Qué pasa con las etapas gallegas?

José Manuel Pequeño Castro, alcalde de Dumbría, una de las localidades que debe acoger un final de etapa, ya habló con la organización y destaca que «a día de hoy, se mantiene el calendario, pero en una situación tan variante como la que estamos viviendo, puede haber cambios».

¿Cuál es la situación de los equipos y de los corredores?

Extremadamente delicada. Los equipos no cobran directamente de las televisiones, como en otros deportes. El ciclismo depende del patrocinio de las empresas, que buscan a su vez retorno publicitario de las gestas de los ciclistas. Unas empresas que se están viendo afectadas por la paralización económica y que están frenando las inyecciones económicas a los equipos, que además no están pudiendo competir. Que haya trascendido, ya hay cinco grupos de la máxima categoría que han recortado los salarios de su plantilla: Mitchelton-Scott, CCC y Bahrain-McLaren podrían rebajar los sueldos un 70 %, Astana un 30 % y Lotto-Soudal un 10 %.

Los ciclistas, por su parte, se encuentran en sus domicilios entrenándose como pueden, a base de rodillo y gimnasio. Ya son conscientes de que verán reducida su temporada a apenas 4 meses, en los que deberán seleccionar qué pruebas correr cuando haya nuevo calendario