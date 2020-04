La NBA aplaza toda decisión sobre el futuro de la temporada a mayo

0

07/04/2020 13:39 h

El comisionado de la NBA, Adam Silver, ha reconocido que no espera tomar ninguna decisión como mínimo hasta mayo sobre el futuro de la actual temporada, suspendida desde el 11 de marzo por la pandemia de COVID-19. «Lo que le he dicho a mi gente durante la última semana es que simplemente tenemos que aceptar que al menos durante el mes de abril no estaremos en la posición de tomar ninguna decisión», dijo Silver en una entrevista transmitida en la cuenta de Twitter del periodista deportivo Ernie Johnson. «Y eso no significa necesariamente que el 1 de mayo podamos estarlo», aclaró.

Hasta que la NBA fue suspendida indefinidamente, a raíz del primer caso de contagio de un jugador (Rudy Gobert), la temporada regular estaba prevista que concluyera el 15 de abril para dar paso a los playoffs, cuyas finales estaban programadas para disputarse en junio. Silver subrayó que no se han marcado ningún plazo temporal para decidir si se retomará la temporada regular, si se jugarán directamente los playoffs o si no habrá más opción que dar por terminada la campaña.

El comisionado dijo que el gran obstáculo para hacer estas proyecciones es la falta de información. «De alguna forma sé menos de lo que sabía» cuando suspendimos la temporada, reconoció Silver. Entonces «no existía la visión generalizada de que nuestro país se cerraría por completo en las siguientes semanas».«Escuchando a los expertos en salud pública y la gente que nos aconseja, el virus se está potencialmente moviendo más rápido de lo que podíamos esperar en aquel momento (...) Lo que esto significa respecto a nuestra capacidad de volver en algún punto al final de la primavera o en verano, es todavía desconocido para mí», afirmó. «Estamos haciendo todo lo que podemos para reanudar la temporada pero (...) la salud y seguridad de los jugadores y de todos en la familia de la NBA tiene que ir primero», recalcó.

El comisionado dijo que entre el gran número de escenarios que han analizado está el de jugar partidos sin público, ya sea en los mismos pabellones o en canchas de entrenamiento, y también el de concentrar todos los duelos en una misma ciudad.

Sobre esta última posibilidad, recientes reportes periodísticos han señalado que se está considerando la ciudad de Las Vegas como punto para reunir a todos los jugadores en un entorno que les prevenga de posibles contagios. «En este momento estamos en modo escucha. Hemos sido contactados por muchas de esas jurisdicciones y ciudades para preguntar cuál es nuestro nivel de interés (...) Pero hay demasiada incertidumbre ahora», señaló.

Silver se mostró seguro de que en el futuro los aficionados podrán volver a los partidos pero indicó que, como ocurrirá en otros aspectos de la vida diaria, esta crisis probablemente también generará cambios en la forma en que operan las canchas de la NBA, poniendo como posible ejemplo la forma en que se servirá la comida o el funcionamiento de los accesos a las instalaciones.

El comisionado dio también algunos detalles sobre la conferencia que sostuvieron el sábado los comisionados de las principales ligas deportivas estadounidenses, incluida la de béisbol (MLB), football americano (NFL) y fútbol (MLS), con el presidente Donald Trump. Al término de esa conversación, Trump se mostró optimista de que los torneos puedan volver a disputarse «más pronto que tarde» incluso con público en las gradas.

Silver dijo que la conferencia fue telefónica, duró unos 45 minutos y arrancó con el presidente «haciendo unos comentarios de introducción en los que dijo que es un apasionado aficionado de los deportes y que echa de menos ver deportes en vivo por televisión». «Después dijo que quería saber de nosotros y fue una oportunidad para decir que apoyamos al país y queremos ser de ayuda», recordó.

Expresé mi creencia de que «todas las ligas comparten la opinión de que nos encantaría ser parte del movimiento para reiniciar la economía» aunque «por supuesto, eso no puede venir de una manera que comprometa la seguridad», afirmó.

Estados Unidos, donde todas las ligas y grandes competiciones deportivas han sido suspendidas, atraviesa por una emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 que ha provocado por ahora más de 366.000 contagios confirmados (la cifra más alta a nivel mundial) y más de 10.700 fallecimientos, según el recuento de la Johns Hopkins University.