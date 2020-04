Michael Phelps: «Todavía sufro depresión y ansiedad»

UNDER ARMOUR | EUROPA PRESS

El exnadador estadounidense Michael Phelps reconoció las dificultades a nivel mental que puede haber supuesto para los deportistas el aplazamiento a 2021 de los Juegos de Tokio y les aconsejó que no duden en pedir ayuda si se ven atacados por la depresión o la ansiedad como le sucedió a él porque en su caso le «salvó la vida». «Es nuestra vida. He tratado de reproducir lo que estaría pasando emocionalmente en este momento si todavía estuviera compitiendo y realmente es difícil de comprender», admitió Phelps en una entrevista a NBC Sports.

El de Baltimore, ganador de 28 medallas olímpicas, atravesó momentos duros en su carrera y en la actualidad apuntó que acude a terapia para combatir la ansiedad. «Si estás en un lugar en el que necesitas ayuda, tienes que contactar y pedir ayuda. Eso fue algo que fue muy difícil de hacer para mí y puedo entenderlo en alguien que lo esté pasando, pero me cambió la vida. Para ser sincero, me salvó la vida», relató. «Seré el primero en admitir que todavía sufro de depresión y ansiedad, y he tenido uno o dos días en las últimas tres semanas que han sido difíciles. Estoy seguro que hay personas que viven exactamente lo mismo», añadió.

El ganador de 23 oros en Juegos cree que los deportistas deben buscar el lado positivo de este año más de esfuerzo. «Te preparas para algo durante cuatro años, sabes exactamente cuándo va a llegar y nuestros cuerpos están preparados para ello, y entonces te toca esperar. Lo más importante ahora es que todos vean esto como una oportunidad, una oportunidad para otro año, para afinar algunas cosas pequeñas que ayudarán a hacer una gran diferencia», expresó.