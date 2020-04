El Tour se mantiene en sus fechas y no se correrá a puerta cerrada

0

La Voz de Galicia Europa Press

02/04/2020 12:00 h

El director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, quiso dejar claro que la ronda gala «no se correrá sin público», opción que planteó hace unos días la ministra de Deportes, Roxana Maracineanu, y que siguen pendientes de la evolución de la pandemia de Covid-19.

«El Tour de Francia no se correrá sin público», dijo Prudhomme este miércoles por la noche en una entrevista al medio francés 'La Montagne'. Prudhomme responde así a la opción que planteó Maracineanu la pasada semana, sobre que el Tour se disputara a puerta cerrada.

La 'Grande Boucle' está en el punto de mira como único gran evento deportivo que queda en pie en los próximos meses ante la crisis de coronavirus, programado del 27 de junio al 19 de julio. «El Tour de Francia se mantiene en sus fechas. Naturalmente, esto dependerá de la evolución de la pandemia», apuntó.

«En el 'Tour de Francia', lo más importante es 'Francia'. Es la situación de salud en el país lo que cuenta. Solo deseo una cosa, que el Tour se dispute este verano. No para el Tour, pero si no se lleva a cabo, significaría que el país se encuentra en una situación catastrófica. Obviamente, eso no se puede esperar», añadió.

Además, Prudhomme reconoció que posponer la ronda gala también es una opción, ya que «actualmente está trabajando en otras situaciones para las fechas». La Unión Ciclista Internacional (UCI) prolongó este miércoles la suspensión de todas las pruebas hasta el 1 de junio de 2020, en una medida tomada con «todas las familias profesionales» del ciclismo.