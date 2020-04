La desesperada búsqueda de un respirador de Santi Denia antes de perder a su padre por coronavirus

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

02/04/2020 13:17 h

Santi Denia, exfutbolista y ahora entrenador en la selección española sub-19 desde el año 2018, narró en la Cadena Ser cómo trató desesperadamente de buscar un respirador que salvase a su padre de 86 años, infectado con COVID-19. El padre del seleccionador ha sido una víctima más del coronavirus y uno de los muchos fallecidos que han encontrado en una residencia de mayores el fatal desenlace. «Tengo mucha pena y mucha impotencia por todas las circunstancias que han rodeado a la muerte de mi padre. Él estaba bien, en una residencia de Albacete. Fue muy rápido. A mi hermana le dio tiempo a despedirse porque nos avisó el médico a la hora de comer, nos dijo que había empeorado. Yo llegué dos horas después, gritándole ‘Chapi’ que es así como le llaman, y no contestaba ya…», explicó Denia en la radio.

El técnico del combinado español relató de manera desgarradora su búsqueda desesperada de un respirador, un bien tremendamente escaso estos días en una sanidad española totalmente saturada. «Intenté buscar un respirador en Albacete para mi padre. Creía que era la única posibilidad de darle una oportunidad. Pedí al doctor, a amigos de Albacete, a amigos en Madrid, pero España tiene una situación complicada. Busqué llevarle también a Madrid, pero el médico desaconsejó el traslado. No había opción porque no había respiradores en ningún sitio», explicó el manchego que se lamentó de no haber podido hacer nada por evitar el fatal desenlace.

Destacó además el técnico el dolor al que se están enfrentando miles de españoles ante la imposibilidad de velar a sus familiares fallecidos y relató lo que cualquiera habría intentado hacer. Buscar posibilidades para salvar a su padre: «No hubo manera de conseguir ese respirador porque el sistema está desbordado. Yo no soy ni más, ni menos que nadie para que me dieran un respirador. Sólo un ciudadano que buscaba darle una oportunidad a mi padre. A la mañana siguiente, llamaron a mi hermana y nos dijeron que había fallecido y a que las 17:00 horas había que enterrarle. Fuimos cuatro personas al velatorio sin poder abrazarnos, con mascarillas. Fue muy duro. Luego dentro de lo malo, al menos tuvimos la suerte de que pudimos despedirle. Dentro de lo malo fuimos afortunados, pero no me pude ni abrazar a mi hermana».