El Andorra de Piqué, ante la imposibilidad de hacer un ERTE, pacta una rebaja de sueldos

01/04/2020 14:28 h

El Fútbol Club Andorra, cuyo máximo accionista es el defensa del Barcelona Gerard Piqué, está acabando de pactar una rebaja salarial con los jugadores y empleados del primer equipo que milita en la Segunda división B española por la crisis sanitaria por la Covid-19.

“Es cierto que estamos hablando con los jugadores y también empleados para realizar una rebaja salarial. Ha sido una decisión de mutuo acuerdo y la verdad es que todos han reaccionado bastante bien. Es una iniciativa colectiva y Gerard Piqué no nos ha propuesto nada, pero sí que es verdad que está siempre al día de lo que pasa en el club”, reconoció Jaume Nogués, director deportivo del FC Andorra.

El Andorra no está al margen de lo que supone la suspensión sin fecha de retorno de la competición. Hay muchos equipos de este grupo III de la Segunda división B española que está presentando ERTE.

Esta medida no se puede realizar, en estos momentos, en el Principado de Andorra. “Esta rebaja salarial es un acto de solidaridad. Estas cosas se tienen que entender porque el club deja de ingresar dinero y no puede contar con los recursos que contaba. Este mes los jugadores han cobrado su sueldo integro y esta medida sería para el siguiente y mientras dure este confinamiento obligado por el coronavirus”.

El tanto por ciento de la rebaja no está aún cerrado. “El tanto por ciento será para todos igual. No es un 50%, ni un 45% ni un 40% como se ha publicado. Se tiene que hacer a partir de un mínimo y será un descuento proporcional al sueldo de cada uno. No será un tanto por ciento tan elevado. Todos estamos en buena disposición y todos quieren aportar en está situación. El club está en buenas manos y también hay buena gente que es muy sensible a todo lo que está pasando”.

El equipo dirigido por Nacho Castro se mantiene cada uno en su confinamiento y espera reanudar la competición cuando la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Gobierno español lo decida.

“Gerard Piqué está al corriente de todo lo que pasa al club. A él le encanta, pero él no negocia con los jugadores y los empleados. Para eso estoy yo. Ha sido una iniciativa de la dirección del club y no de la propiedad”, sentenció Jaume Nogués.