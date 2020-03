Peter Crouch cuenta cómo fue su encuentro con Ronaldo en Ibiza: «Tenía un cenicero balanceando en su barriga»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

29/03/2020 18:40 h

El exjugador del Liverpool y de la selección inglesa, Peter Crouch, relató en una entrevista concedida al diario Daily Mail cómo fue su encuentro en Ibiza con Ronaldo. El exjugador de Tottenham o Stoke City desveló cómo fue la primera vez que vió al mítico delantero brasileño.

Todo ocurrió en Ibiza, el futbolista inglés se encontraba de vacaciones en la isla cuando vio al actual presidente del Valladolid en una playa junto a una modelo. «Estuve con él una vez. Estaba de vacaciones en Ibiza y lo vi en la playa. Estaba ocupado sacando botellas de cerveza y tenía un cenicero balanceando sobre su barriga. Cada vez que terminaba su bebida, la modelo que estaba con él le traía otra», relató el exfutbolista.

A pesar del panorama, Crouch no pudo desperdiciar la oportunidad de hacerse una foto con uno de los mejores futbolistas de la historia. «La oportunidad de tener una foto con él era demasiado buena como para desperdiciarla, así que me acerqué. Esperaba que él dijera ‘Oh, eres Crouch!’, pero él no tenía ni idea de quien era yo. Nos hicimos la foto y me fui sin que él supiera que era futbolista». A pesar del chasco, el exfutbolista inglés reconoció que Ronaldo Nazario habría sido un gran compañero en la delantera. «Dennis Bergkamp fue especial y hubiera sido increíble jugar junto a él, pero mi elección sin dudas sería el Ronaldo original. No estoy seguro de que nuestros estilos se hayan igualado, pero noventa minutos con él habrían sido impresionantes», aseguró.