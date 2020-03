Los capitanes de las secciones del Barça aceptan el ajuste del sueldo

«Cada vez tienen más conciencia de que hay que suprimir ciertas cosas, pero necesitan tiempo. Hay temas indefendibles, como la libertad de prensa o el respeto a la homosexualidad, pero tienen muchas cosas muy positivas», dijo sobre Catar en una entrevista en La Vanguardia

El exjugador del FC Barcelona Xavi Hernández, actual entrenador del Al-Sadd, ha reiterado su deseo de «volver» al club azulgrana como técnico, pero iniciando el proyecto «de cero» y sin nadie «tóxico cerca del vestuario», y considera imprescindible que haya «mucha sintonía» entre la directiva y el cuerpo técnico.

«Yo tengo claro que quiero volver al Barça, me hace mucha ilusión. Igual años atrás podía darme cierto respeto, pero ahora que ya me he visto entrenando creo que puedo aportar cosas a los jugadores. Pero les dejé claro que yo me veía en un proyecto que empezara de cero, y en el que la toma de decisiones fuera mía», señaló en una entrevista al diario La Vanguardia.

