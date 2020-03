Abrines y Pau Ribas denuncian que hay un topo en el vestuario del Barcelona en plena crisis por el coronavirus

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia EFE

28/03/2020 16:20 h

La estrella del FC Barcelona, Nikola Mirotic, el jugador mejor pagado del Barcelona de baloncesto, admitió este viernes haber aceptado la rebaja de sueldo que ha propuesto el club catalán para hacer frente a las pérdidas económicas que provocará el estado de alerta, por la pandemia del coronavirus.

El jugador comunicó a través de una mensaje en su Twitter que su decisión se sostiene en una medida «para apoyar al club en este momento».

Mirotic aclaró que su posición no se debe a ninguna presión externa ni por haber hablado con el presidente del club, Josep Maria Bartomeu.«En ningún momento he hablado con el presidente sobre este tema y a mí nadie me ha presionado nada para que lo acepte. Ha sido mi propia decisión de apoyar el club en este momento»

Por otra parte, jugadores como Alex Abrines y Pau Ribas han mostrado su desagrado por algunas informaciones sobre la reducción de los sueldos.

«No sé quién filtra cosas que sólo se han hablado por un grupo de whatsapp de jugadores y respectivos jefes del club. Pero la única razón que veo es que queráis destrozar al equipo. ¡No lo conseguiréis, o sí, y os quedaréis sin equipo. #allavosotros», sentenció en un mensaje de Twitter Álex Abrines, uno de los jugadores del Barcelona más jocosos en este periodo de confinamientos, pero que este viernes se ha mostrado contundente.

No se quien filtra cosas que SOLO se han hablado por un grupo de whatsapp de jugadores y respectivos jefes del club... pero la única razón que veo es que queráis destrozar al equipo. NO LO CONSEGUIREIS o si, y os quedareis sin equipo. #allavosotros — Alex Abrines (@alexabrines) March 27, 2020

Y confio en los jugadores 100%. Tampoco se hasta donde llega la cadena de mando y cuantas personas saben de la situacion individual de cada uno... pero no se pueden hacer las cosas asi. (Obviamente el grupo de whatsapp es solo jugadores jejeje) — Alex Abrines (@alexabrines) March 27, 2020

También Pau Ribas fue muy directo con informaciones aparecidas en los miembro acerca de interioridades del equipo de baloncesto: «¡Aquí no son bienvenidas las filtraciones ni manipulaciones que pretenden romper vestuarios! ¡Estamos juntos en esto durante estos momentos complicados para todos!».

¡Aquí no son bienvenidas las filtraciones ni manipulaciones que pretenden romper vestuarios. Estamos juntos en esto durante estos momentos complicados para todos! 💪🏻💪🏻🔴🔵 — Pau Ribas (@PauRibas) March 27, 2020

La sección de baloncesto cuenta con un presupuesto de 41'5 millones de euros, con unos ingresos de 9'2 millones y con un déficit al cierre del ejercicio de 32'3 millones.

La masa salarial de primer equipo de baloncesto roza los 28 millones de euros y es casi cuatro veces mayor que el de la sección de balonmano, que es la que le sigue.