Bayern, Dortmund, Leipzig y Leverkusen donan 20 millones para ayudar a otros clubes alemanes

El club no explica si el equipo de fútbol asumirá la parte más importante de la reducción salarial

El FC Barcelona ha anunciado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para jugadores de las diferentes plantillas, así como para el resto del personal no deportivo, según ha decidido la junta directiva en la reunión mantenida este jueves de forma telemática para «minimizar el impacto económico que la crisis del coronavirus está provocando en la actividad» del club culé. «Ante este escenario de emergencia sanitaria, la junta directiva ha decidido implementar una serie de medidas para paliar sus efectos y reducir las afectaciones económicas de esta crisis. De entre las medidas adoptadas, cabe destacar las relativas al ámbito laboral, motivadas por la necesidad de implementar medidas de adaptación de las obligaciones contractuales del personal del club a las nuevas, y transitorias, circunstancias que estamos viviendo», informa la entidad blaugrana. «Se trata de la presentación de los diferentes expedientes relativos en el ambito deportivo (fútbol y otros deportes profesionales), así como en el resto del personal no deportivo». Estos expedientes se tramitarán ante del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, una vez el FC Barcelona haya «compartido con todo su personal, deportivo y no deportivo, todos los aspectos relativos a estas medidas, y su alcance».

