El FC Barcelona anuncia un ERTE para jugadores y personal no deportivo

La Voz de Galicia EUROPA PRESS

26/03/2020 23:12 h

El FC Barcelona ha anunciado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para jugadores de las diferentes plantillas, así como para el resto del personal no deportivo, según ha decidido la junta directiva en la reunión mantenida este jueves de forma telemática para «minimizar el impacto económico que la crisis del coronavirus está provocando en la actividad» del club culé. «Ante este escenario de emergencia sanitaria, la junta directiva ha decidido implementar una serie de medidas para paliar sus efectos y reducir las afectaciones económicas de esta crisis. De entre las medidas adoptadas, cabe destacar las relativas al ámbito laboral, motivadas por la necesidad de implementar medidas de adaptación de las obligaciones contractuales del personal del club a las nuevas, y transitorias, circunstancias que estamos viviendo», informa la entidad blaugrana. «Se trata de la presentación de los diferentes expedientes relativos en el ambito deportivo (fútbol y otros deportes profesionales), así como en el resto del personal no deportivo». Estos expedientes se tramitarán ante del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, una vez el FC Barcelona haya «compartido con todo su personal, deportivo y no deportivo, todos los aspectos relativos a estas medidas, y su alcance».

Según explica el Barça, se trata de una «reducción de la jornada laboral, impuesta por las circunstancias y las medidas de protección llevadas a cabo, y, como consecuencia, la reducción proporcional de las retribuciones previstas en los respectivos contratos». Estas medidas que el FC Barcelona quiere implementar siguiendo «escrupulosamente las normas formales laborales, bajo los criterios de proporcionalidad, y sobre todo equidad, y con el único objetivo de retomar la actividad del club tan pronto como sea posible». Sin embargo, el FC Barcelona no explicó en su comunicado si la reducción salarial afectará a todas las secciones por igual o si el equipo de fútbol -con mejores sueldos- asumirá la parte más importante y desconociendo las condiciones del ERTE.

Además, en otros asuntos, el club catalán anunció diferente medidas para luchar contra el coronavirus conjuntamente con el Patronato de la Fundación Barça. Entre ellas, las instalaciones del club, tanto las deportivas como las anexas, han sido puestas a disposición del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Se lanzará el programa 'T'Acompanyem a Casa', para contactar proactivamente con todos los socios mayores de 80 años, para informarles y asistirlos, y hacer un seguimiento durante esta crisis. Este programa es la adaptación del programa 'T'Acompanyem', que, en colaboración con la Cruz Roja, se da en el Camp Nou los días de partido a todas aquellas personas con problemas de movilidad, entre otras medidas.