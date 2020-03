El deporte mundial, congelado hasta junio

0

La Voz de Galicia Iván Antelo

30/03/2020

Cayeron las clásicas ciclistas de primavera y el Giro de Italia, la temporada de tierra batida de tenis quedó definitivamente truncada, tres de los mejores torneos del año de golf no se van a poder disputar, se aplazaron tanto la Eurocopa de fútbol como los Juegos… El coronavirus está haciendo auténticos estragos en el deporte mundial, que ya mira hacia junio como esperanza para salvar el año. Incluso eventos de verano como Wimbledon, el Tour o el Europeo de atletismo ven peligrar su celebración.

AJEDREZ

Jaque al torneo de candidatos

La federación internacional suspendió el torneo de candidatos a la mitad ante la imposibilidad de garantizar que todos los participantes no quedasen atrapados sin poder salir de Rusia. No hay fecha para continuar las partidas, pero deberá ser antes de final de año, cuando está previsto que el ganador se enfrente a Magnus Carlsen con el título mundial en juego.

ATLETISMO

Suspendidas las pruebas hasta el 31 de mayo

La IAAF suspendió las seis pruebas de la Liga de Diamante previstas hasta el 31 de mayo. Además se aplazó el Mundial de pista cubierta hasta el 2021. Se está estudiando la viabilidad de celebrar el Campeonato de Europa de París (25-30 de agosto), o bien aplazarlo.

BÁDMINTON

Dos meses más inactivos

Suspendidos todos los torneos hasta el 2 de junio.

BALONCESTO

Encadenando aplazamientos

Suspendidas las competiciones de la FEB hasta el 12 de abril y la ACB hasta el 24. La Euroliga anunció que quiere finalizar el campeonato tal como se ideó, invadiendo junio o julio. La NBA está suspendida de forma indefinida. Se desconoce qué ocurrirá con los 17 o 18 partidos que les faltaban a cada equipo de liga regular ni con los play offs, pero la idea es disputarlos.

BALONMANO

Un futuro incierto

Suspendidas las jornadas hasta el 12 de abril en España. Algunos clubes, la mayoría con ERTE, piden la suspensión definitiva de la Liga Asobal. La IHF señaló junio como fecha estimada de reinicio de las competiciones europeas de clubes.

CICLISMO

Sin clásicas, sin Giro y con el Tour en peligro

Canceladas todas las pruebas hasta el 3 de mayo (fecha en la que debía concluir el Tour de Romandía). Se vieron afectadas casi todas las clásicas de primavera y el Giro de Italia. Está en estudio qué ocurrirá con el Tour de Francia (27 de junio-19 de julio).

FÚTBOL

Sin Eurocopa, para salvar como sea la

campaña de clubes

Se ha aplazado al 2021 la Eurocopa de selecciones que debía celebrarse del 12 de junio al 12 de julio, para dar a las competiciones de clubes la posibilidad de terminar sus campeonatos. La UEFA también pospuso la final de la Champions hasta el 27 de junio y la de la Europa League hasta el 24. Las ligas nacionales debaten si dar por finalizados los torneos o jugar incluso durante el verano. En Italia se dan hasta mediados de mayo para decidirlo, en Inglaterra han anunciado la suspensión como mínimo hasta el 30 de abril (el fútbol no profesional no se reanudará) y en Alemania ya barajan la opción de dejar sin efecto la temporada. En España, la federación anunció que la temporada se terminará, aunque sea más allá del 30 de junio, pero no hay fechas de regreso previstas.

GIMNASIA

Hasta junio, nada

Suspendidos los diferentes Campeonatos de Europa y las pruebas de la Copa del Mundo que debían disputarse hasta el 31 de mayo.

GOLF

Tres grandes afectados

Suspendidas las pruebas del circuito europeo hasta el 24 de mayo y del PGA Tour hasta el 17 de ese mismo mes. Han caído del calendario grandes como The Players, el Masters de Augusta y el PGA Championship. El siguiente grande en peligro es el US Open (18-21 de junio), del que muchos medios ya dan como seguro su aplazamiento.

HALTEROFILIA

Paralizado hasta junio

El Campeonato de Europa que debía celebrarse en abril ha sido aplazado hasta junio (del 10 al 21).

HÍPICA

Se suceden las suspensiones

Pruebas suspendidas hasta el 7 de junio, fecha en la que debía celebrarse el CSI Villa de Madrid.

HOCKEY HIERBA

Sin fecha

Suspensión indefinida de las competiciones.

HOCKEY SOBRE PATINES

La Copa de A Coruña, en vilo

Suspendidas todas las competiciones de forma indefinida. La Copa del Rey y de la Reina, que debían haberse celebrado ya en A Coruña, aplazadas hasta junio.

NATACIÓN

Sin Nacional ni Europeo

Aplazados el Campeonato de España de Primavera y el Campeonato de Europa (11-24 de mayo).

RUGBI

Los clubes se despidieron hasta septiembre

La Federación Española suspendió las competiciones hasta el 30 de abril, pero los clubes se rebelan y dicen que no volverán a jugar hasta la próxima campaña (septiembre).

SURF

Un alto hasta junio

Suspendidas las competiciones internacionales hasta el 1 de junio.

TENIS

Objetivo, salvar Wimbledon

Se han suspendido todas las pruebas de la ATP hasta el 7 de junio. Además, uno de los grandes de la temporada, Roland Garros, que tenía que celebrarse en el 24 de mayo y el 7 de junio, ha sido aplazado hasta septiembre. También se pospusieron Masters 1.000 como los de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Roma y Madrid. Se está estudiando qué hará Wimbledon (29 de junio-12 de julio). Los organizadores descartan la opción de celebrarlo sin público.

tiro con arco

Todo parado hasta julio

La federación internacional anunció esta semana que cancela todas las pruebas previstas hasta el 30 de junio.

TRIATLÓN

Tres pruebas de las Series Mundiales suspendidas

La ITU ha pospuesto todas las pruebas hasta el 30 de abril. Tres pruebas de las Series Mundiales se han visto afectadas: Abu Dabi (7 de marzo), Bermudas (18 de abril) y Leeds (7 de junio). Está en peligro la de Yokohama (17 de mayo). Con medio campeonato dañado, no se descarta que se celebre el Mundial a una prueba, como antaño.

VELA

Mirando a después del verano

Suspendidas todas las competiciones hasta el 17 de mayo. Las últimas en verse afectadas fueron la Semana Olímpica Francesa (18 a 24 de abril) y el Europeo de 460 (5 a 13 de mayo), ambos en Hyeres; y los Europeos de la clase RS:X en Atenas y de 49er, 49erFX y Nacra17 de Malcesine (Italia). Además, la Semana Olímpica de Kiel, prevista para junio, se traslada a septiembre.

VOLEIBOL

De vacaciones hasta octubre

La Federación da por finalizada la temporada, así que no volverá la liga hasta septiembre.

Fórmula 1 y motoGP apuestan por un maratón

El mundo del motor también se ve afectado por el coronavirus. En la fórmula 1 ya se han pospuesto seis citas, mientras que motoGP va por las cinco, aunque es probable que se sumen más en breve. Por el momento, se están trasladando todas las carreras a final de año, lo que obligará a un auténtico maratón de carreras en el segundo semestre.

MOTOCICLISMO

Jerez, el último caído

Con el anuncio de esta semana de la cancelación del Gran Premio de España, en Jerez, ya están suspendidas o aplazadas todas las carreras hasta el GP de Francia (17 de mayo), que también pende de un hilo. Ya se han visto afectados Catar (8 de marzo), Tailandia (22 de marzo), Austin (5 de abril), Argentina (19 de abril) y Jerez (3 de mayo). Además de Le Mans, también parece poco probable que pueda celebrarse la cita de Mugello, en Italia, prevista para el 31 de mayo. Todas, menos Jerez, que todavía no habla de fecha de recuperación, han sido trasladadas al segundo semestre del año, lo que obligará a enlazar carreras casi todos los fines de semana.

Fórmula 1

Sin actividad hasta mediados de junio

Ya han sido suspendidas todas las carreras del Mundial de fórmula 1 hasta el 14 de junio (ese día se celebra el Gran Premio de Canadá, que también está en el aire). Ya cayeron el GP de Australia (15 de marzo), Baréin (22 de marzo), Vietnam (5 de abril), China (19 de abril), Países Bajos (3 de mayo), España (10 de mayo), Mónaco (24 de mayo) y Azerbaiyán (7 de junio). «Podemos liberar las vacaciones de agosto y creo que podemos construir un calendario bastante decente para el resto del año porque vamos a intentar reubicar todas las carreras», dijo recientemente Ross Brawn, número dos de Liberty, la empresa que gestiona el campeonato de fórmula 1.