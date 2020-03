Vero Boquete suma a la pandemia un terremoto: «Cuando todo empezó a temblar pensé que era el fin del mundo»

0

La Voz de Galicia Lois Balado

18/03/2020 23:54 h

Es la hora de la sobremesa en Salt Lake City, capital del estado de Utah, cuando la futbolista gallega Vero Boquete (Santiago de Compostela, 1987) responde al teléfono reconociendo estar «más tranquila». Su equipo, el Utah Royals, no se entrena desde el pasado miércoles a causa del coronavirus, que comienza a atacar con dureza al país. Pero el virus COVID-19, aunque parezca imposible, pasó esta mañana a un segundo plano en el estado mormón de América.

A las 7 de la mañana, Vero Boquete descansaba plácidamente y lo que estaba a punto de pasar nunca hubiese entrado en sus pronósticos. «Yo estaba durmiendo y todo empezó a temblar. Abrí los ojos confundida y miré hacia el otro lado de la cama, no me estaba enterando de mucho pero todo cada vez se movía más. Empecé a ser consciente de la realidad y me agarré a la cama. Ahí ya me di cuenta de que era un terremoto», explica la atacante.

Como suele ser habitual, el seísmo no duro mucho. «Unos quince segundos», según las cuentas de Vero. Solo 15 segundos que obviamente se hicieron eternos. «Yo veía que iba de menos a mas, no sabía si estaba soñando o qué. Lo primero que me vino a la cabeza es que mis vecinos de arriba estaban haciendo obras. Y, ya cuando me pongo a mirar hacia el techo, veo la lámpara de lado a lado, la habitación moviéndose entera, todo el edificio moviéndose», detalla Vero. «Ya estaba dispuesta a tirarme al suelo o lo que fuese, pero fue parando poco a poco. Tenía el corazón a mil. Rápidamente cogí el móvil y las compañeras empezamos a escribirnos», añade. El temblor, de 5,7 grados en la escala de Richter, fue el más fuerte en Utah desde 1992.

Tras el seísmo, Utah no tuvo que lamentar pérdidas personales, pero sí importantes daños materiales. El susto fue mayúsculo, más aún para la gallega, que reconoce que jamás había vivido algo así. «Esta es una zona de montañas y se ve que hay alguna falla cerca, pero yo nunca había escuchado eso. Cuando fui consciente de que era un terremoto, pensé que este era el fin del mundo. Literalmente. Porque con todo lo que está pasando con el coronavirus y todo, dije: ‘‘Ya está, esto se acaba’’», explica Vero Boquete aliviada con que la realidad, finalmente, no fuese para tanto.

Tras el gran número, el suelo siguió temblando con varias réplicas. Las más potente, tres horas después con una magnitud de casi 4 grados en la escala Richter. Poca cosa comparado con lo que ya había vivido Vero Boquete, que trató de explicárselo a sus amigos, con poco éxito, porque estas cosas «hay que vivirlas».

«Estamos todos en casa sin saber qué va a pasar»

Estados Unidos tampoco se libra del coronavirus, simplemente va varios pasos por detrás, como explica Vero Boquete: «Primero fue en Italia el brote más fuerte, luego España, más tarde el resto de Europa y aquí, a partir de los próximos días, viene lo peor». Todas las señales apuntan en esa dirección, según el relato de la futbolista: «Llevamos desde el miércoles sin entrenar, hasta ahora podíamos salir a la calle y los bares estaban abiertos, pero ahora ya cierra todo igual que en España. Todos en casa y nos van dando trabajo individual para hacer cosas en nuestros domicilios. Estamos con la incertidumbre de no saber cuándo se va a acabar, ni qué va a pasar, ni nada de nada».

Los equipos de la Liga americana femenina deberían estar en plena pretemporada. Deberían, porque el Utah Royals no se entrena hasta nuevo aviso. La compostelana tenía que iniciar la Liga con sus compañeras a mediados del próximo mes, pero ya se resigna a que eso no será posible, dada la rápida evolución de la pandemia. «El primer partido de Liga es el 18 de abril, sí o sí no se va a poder empezar ahí», confiesa, aunque apunta que, a causa del peculiar calendario de la Liga estadounidense, la competición podrá dar una mejor respuesta al coronavirus. «Creo que nuestra liga es de las pocas que puede mantenerse, porque aunque se alargue un poco más el inicio, pongamos hasta el mes de mayo, meter cuatro o cinco partidos durante el resto de la temporada se puede hacer sin demasiadas complicaciones programando cuatro o cinco jornadas intersemanales», dice, demostrando que ella ya ha echado sus propias cuentas. Aunque sentencia que «eso ahora es lo de menos».

Vero Boquete espera así a que todo pase para poder iniciar su segunda campaña con la camiseta de los de Salt Lake City, a donde llegó el pasado año para iniciar su quinta aventura en la liga norteamericana.