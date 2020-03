Jota Peleteiro dona material y comida para la lucha contra el virus

0

18/03/2020 21:44 h

Queridos y reverenciados por millones de personas, los futbolistas también han sido criticados con vehemencia por vivir en una supuesta burbuja de cristal, alejados del día a día del resto de mortales. Hay excepciones que demuestran, que, como en la propia vida, no existen dos personas iguales, por mucho que todas puedan parecerse. Rompiendo clichés y prejuicios, Jota Peleteiro ha dejado claro que nunca se ha olvidado de la gente de Galicia con la que vivió y creció hasta dar el salto y triunfar en fútbol inglés.

«Aunque no sea mucho, quería ayudar de alguna forma. Echar una mano», asegura el de A Pobra do Caramiñal, que este miércoles donó 3.500 guantes de nitrilo, que se repartirán en Tui entre Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, personal médico y funcionarios municipales. Fueron las imágenes y noticias que le llegaron desde España las que le obligaron a dar un paso al frente, asegura. Además del material de seguridad, está enviando comida a familias de Vigo, así como a los profesionales del Álvaro Cunqueiro, a los que agradece el esfuerzo que están realizando en un momento como el actual.

«Sabemos que no va a cambiar nada, no es mucho, pero es una muestra de agradecimiento y ánimo. Hay mucha gente que está trabajando 24 horas al día y creo que por lo menos podemos poner un granito de arena. Que vean que estamos orgullosos de lo que están haciendo», destaca el futbolista gallego, que por el momento no puede moverse ni viajar a España desde Birmingham, ciudad de su equipo, el Aston Villa: «La verdad es que se hace más aburrido entrenar en casa, pero tenemos que hacerlo. Somos profesionales y al final una semana parados se nota mucho».

La incertidumbre también pende sobre el fútbol inglés que, a priori, parará durante dos semanas: «Está todo en el aire, no sabemos si será en 15 días o en un mes que volverá la liga. Ojalá se solucione pronto. No por nosotros, sino para que toda la gente pueda volver a disfrutar de su vida cotidiana».

La sociedad

Aunque sabedor del papel de aglutinador de masas que tiene el fútbol a día de hoy, afirma que, en estos momentos, que el balón ruede es lo de menos para él: «Es ahora cuando nos damos de cuenta de lo agradecidos que debemos estar todos los días. Soy una persona que valora bastante eso, por eso siempre que puedo me gusta echar siempre una mano».

Aunque más desconocida que su faceta como futbolista, Peleteiro también apoya varias causas solidarias, la mayor parte de ellas cuyo fin es ayudar a los niños más necesitados de recursos: «Prefiero que haya cosas que no salgan. Lo importante y la verdad es que para mi es un placer ayudar».

¿Por qué Tui?

La idea de repartir material de seguridad en Tui llegó de la mano de Miguel Hermida, asesor personal del pobrense y vecino de la localidad del Baixo Miño. Consultaron con las autoridades del lugar en qué podían echar una mano y les solicitaron que, lo más urgente, era conseguir guantes de nitrilo para trabajar con mayor seguridad. Tras contactar con una empresa de seguridad de la zona, le compraron todo el stock que le quedaba en el almacén, los 3.500 pares.

«Desde aquí ves cómo está tu casa e intentas echar una mano. Te preocupas un poco, sigues todo por la tele y no puedes no preocuparte por toda la gente, por tu familia, por tus amigos... Es por eso que queríamos enviar este agradecimiento a la gente que está trabajando y ayudando, como son el personal sanitario y las fuerzas de seguridad. Están haciendo muchas horas de más y lo hacen por todos, por nosotros, por los gallegos», destaca el futbolista.

En Inglaterra

Reconoce que por el momento en Inglaterra la orden del gobierno ha sido la de mantener la calma y la normalidad. Aunque también desconoce cuando llegará la suya: «La Premier se reúne este viernes y parece que ese día se va a tomar una decisión sobre cómo se afronta este problema. Antes es complicado que sepamos algo. Toca esperar».

Aunque no tiene posibilidad de regresar a España desde la isla, incide en que «nosotros tenemos que estar aquí, pero eso es lo menos grave, sinceramente. Lo que más me preocupa es que se intente solucionar este problema. La mejor noticia para todos sería que todo el mundo pueda volver a su vida normal y a sus trabajos».

Mientras la crisis no encuentra un final, hasta que el miedo remita y la gente regrese a su día a día, Jota Peleteiro seguirá echando una mano para poner su grano de arena. No todos los futbolistas siguen la vida desde una torre de cristal.