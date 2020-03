Fernando Alonso tras ser criticado por opinar de la gestión del coronavirus: «Que no se preocupe nadie, ya no me interesaré más»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

18/03/2020 18:07 h

Fernando Alonso publicó el pasado viernes en instagram un mensaje dando su parecer sobre como España estaba gestionando la aparición del coronavirus. Un mensaje más entre los millones de textos que estas semanas circulan por las redes sociales. Lo que el asturiano no supo medir, era la repercsuión que iba a tener su alegato y la oleada de críticas que se le venía encima. «Me quedo de piedra... que reaccionaremos según evolucione la emergencia sanitaria (va a ser diferente en España) ..que eviten salir a la calle la gente con síntomas... (los demás al parque? A los bares? ...que cada comunidad autónoma decida... (No se pillan los dedos ni queriendo)», escribió el piloto.

Sus palabras tuvieron no solo críticas anónimas, sino de personalidades del mundo del deporte como Vicente del Bosque que lo puso en el centro de la polémica en una entrevista en la cadena Cope y que, sin citarlo, le echó un rapapolvo. Al parecer del exseleccionador, había gente opinando que tenía poca autoridad para criticar la gestión que el gobierno y las autoridades sanitarias están haciendo de la crisis por el hecho de no tributar en España. Un mensaje que todo el mundo interpretó que iba dirigido al ex de Ferrari.

Hoy Fernando Alonso ha vuelto a coger el móvil ante la polvoreda levantada por sus palabras y ha escrito un mensaje en el que asegura que él solo quería concienciar pero añadiendo que «que no se preocupe nadie, ya no me interesaré más». Este es el texto íntegro publicado hoy por Fernando Alonso: «Lo hice con la intención de concienciar a la gente de estar en casa. Ni tengo ni idea del virus ni tengo idea de nada. Que no se preocupe nadie, ya no me interesaré más. Además, me alegra saber que todos ahora ya lo decimos y es lo único que me importan. #yomequedoencasa».

Además, Alonso ha contestado a un usuario de Instagram que le recriminaba el hecho de supuestamente tributar fuera de España. El piloto ha sacado las uñas para defenderse y conminándole a informarse bien. «De lo de cotizar entérate bien... así como de que doy trabajo a 36 personas en España», expuso.