Fernando Alonso y Vicente del Bosque, enfrentados por el coronavirus

17/03/2020 12:09 h

No suele decir una palabra más alta que la otra, pero cuando apunta, Vicente del Bosque es certero. Su célebre frase en el Mundial de fútbol del 2010 asegurando que Maradona "es un poco pesado", forma parte de la historia del fútbol nacional. Esta vez el mensaje que ha lanzado no apuntaba al Pelusa, sino a su compatriota Fernando Alonso, que hizo unas declaraciones que parecen no haber gustado al exentrenador del Real Madrid.

Todo empieza en instagram, en una publicación en la que el piloto dio su versión sobre las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez y, sobre todo, a cerca de los tiempos a la hora de tomar las decisiones. "Me quedo de piedra. Que reaccionaremos según evolucione la emergencia sanitaria. ¿Va a ser diferente en España? Que evite salir a la calle la gente con síntomas. ¿Y los demás qué? ¿Al parque o los bares? Que cada Comunidad Autónoma decida. No se pillan los dedos ni queriendo", escribió el piloto añadiendo que España sigue estando por detrás de muchos países, al go que según él se evidenciaba en su forma de afrontar la pandemia.

El piloto ha encotrado una respuesta inesperada en boca de Del Bosque. El zasca saltó durante una entrevista en El Partidazo de Cope. Juanma Castaño, conductor del espacio, preguntó al exseleccionador qué estaba haciendo para entretenerse durante el confinamiento y en esa pregunta Del Bosque encontró un pie perfecto para lanzarle un mensaje velado al bicampeón del mundo de fórmula 1.

"Estoy preparando los papeles de Hacienda y pagos", explicóen una conversación en la que se informaba al salmantino las medidas tributarias que el Gobierno estudia poner en marcha para paliar la bajada de ingresos de los españoles. "Los que hayan ganado lo suficiente, que paguen lo que le corresponde. Por justicia social", se arrancó el entrenador. Hasta ahí todo dentro de la normalidad, pero desde ese momento comenzó a dar la sensación de que sus palabras iban dirigidas hacia el expiloto de Ferrari. "He visto que alguien que protesta porque se han hecho las cosas muy mal, que se han retrasado... Y luego cotiza en el extranjero. En fin, es un tema social y es el momento de apoyarnos todos en lo que podamos", explicó antes de asegurar de que sus palabras no iban "contra nadie".