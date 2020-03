El Valencia confirma nuevos positivos, los vincula al viaje a Milán y la cifra alcanza al 35% de su plantilla

0

16/03/2020 23:07 h

El Valencia CF confirmó este lunes que se han detectado «nuevos casos positivos» de coronavirus COVID-19 en su plantilla y en el cuerpo técnico, después de anunciar el domingo que cinco integrantes del club estaban contagiados. El club lamentó que haber viajado a Milán para jugar la Champions haya provocado «en torno a 35% de casos positivos».

«El Valencia CF informa de nuevos casos positivos de coronavirus COVID-19 en técnicos y jugadores del primer equipo. Todos son casos asintomáticos y se encuentran en sus domicilios con seguimiento médico y con medidas de aislamiento, realizando con normalidad su plan de trabajo programado», señaló en un comunicado.

El domingo, los jugadores Ezequiel Garay, Eliaquim Mangala y José Luis Gayà confirmaron que eran tres de los cinco casos positivos detectados en ese momento entre el cuerpo técnico y la plantilla che.

Además, lamentóo que a pesar de las «estrictas medidas adoptadas» para viajar a Milán, «área confirmada de alto riesgo por las autoridades italianas días después» donde el 19 de febrero jugaron ante el Atalanta en San Siro el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones (4-1), se ha demostrado el riesgo que corrieron. «A pesar de las estrictas medidas adoptadas por el club (...) distanciando a la plantilla del entorno laboral y del público en general, los últimos resultados demuestran que la exposición inherente a los partidos ha provocado en torno a 35% de casos positivos», subrayó la entidad valencianista.

Por último, pidió a la población que se mantenga «en sus domicilios y siga estrictamente todas las medidas de higiene y prevención ya publicadas». «Asimismo, refuerza la confianza en nuestro sistema de salud y en las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para aquellos casos leves de infección por coronavirus que se encuentran en aislamiento domiciliario», concluyó.

Primer muerto en el deporte

El entrenador del equipo infantil Atlético Portada Alta de Málaga, un joven de 21 años, se convirtió ayer en el primer fallecido en España relacionado con el fútbol. El técnico presentaba patologías previas, una leucemia que le habían detectado prácticamente a la vez que el coronavirus.

En sus redes sociales, el equipo de fútbol ha trasladado su profundo pésame a familia, amigos y allegados del joven entrenador. El fallecimiento ha conmocionado al barrio malagueño.

Felipe Reyes, ¿positivo?

Por otra parte, Alfonso Reyes, actual presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales, reveló ayer que se mantiene en cuarentena tras presentar síntomas de coronavirus. En una entrevista a El Mundo, el exjugador cree que el contacto con su hermano Felipe, jugador del Real Madrid que junto a sus compañeros viajó a Milán el 3 de marzo para jugar un partido de la Euroliga, pudo haberle contagiado. «El lunes pasado vi a mi hermano, porque no estaba aún en cuarentena, no tenían los resultados de su compañero. Felipe seguramente será vector, lo porta, pero no lo desarrolla. A él le vendrá del viaje a Milán», señaló Alfonso Reyes.

Si se confirma, el de Felipe Reyes sería el segundo positivo por coronavirus en la plantilla del Real Madrid, tras el de Trey Thompkins, compañero de posición de Reyes, quien de momento es el único test positivo que se conoce en la Liga Endesa.