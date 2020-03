La ACB parará otro mes más y eleva la incertidumbre en el deporte

0

16/03/2020

16/03/2020 21:17 h

El imparable avance del coronavirus en Europa ha llenado de dudas la continuidad de los torneos deportivos en las principales disciplinas. Casi todos ya se habían paralizado durante dos o tres semanas, mientras cruzaban lo dedos para recuperar la normalidad a partir de entonces. Pero ya nadie confía en que esto vaya a ser posible. El baloncesto español dio el primer paso.

La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) acordó este lunes la suspensión temporal de la Liga Endesa hasta el 24 de abril. En principio había paralizado la competición dos jornadas, hasta finales de este mes, pero no ha tardado en comprobar que son absolutamente insuficientes. Muchos jugadores extranjeros desean volver a sus países, y otras ligas de Lituania, Ucrania, Suecia, Irlanda, Finlandia o Bélgica ya se habían cancelado de forma definitiva. Además, la incertidumbre está ahogando económicamente a algunos clubes que, como el Zaragoza de Liga Femenina y el Huesca, de LEB Oro, ya han anunciado sendos ERTE en sus plantillas.

Podría no tardar en seguir este mismo camino el fútbol español. Por lo pronto, este martes se celebra una reunión crucial en la UEFA. Con los campeonatos nacionales cerrados, la mayoría de las partes abogan por aplazar la Eurocopa de este verano y terminar como sea las competiciones locales, la Champions y la Liga Europa para, de este modo, evitar una sangría económica aún mayor. Solo en el caso de la Liga española, peligran cerca del 25 % del presupuesto en los grandes equipos y un montante de 700 millones de euros, si la temporada tuviese que finalizar ahora, con once jornadas de Primera y Segunda División todavía por disputarse.

¿Jaque a los Juegos?

Al otro lado del Atlántico, la mayor potencia del deporte mundial, Estados Unidos, no se está quedando parada. La NBA medita no reanudar la competición hasta mediados o finales de junio, es decir, dentro de tres meses, sin público e incluso ya se plantea disputar los playoffs en agosto. El problema ya no sería cómo acabar esta temporada, sino cómo organizar la siguiente que, según algunos estudios, podría posponerse hasta diciembre.

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades del país de las barras y estrellas emitió este lunes un comunicado en el que recomienda parar ocho semanas todos los eventos deportivos. La medida afectaría, y en qué medida, no solo al baloncesto y a todos los grandes deportes profesionales estadounidenses (el hockey hielo, el béisbol, el baloncesto universitario, la MLS de fútbol,...), sino que siembra dudas sobre su participación en los próximos Juegos Olímpicos.

Con la mayor parte de las competiciones deportivas anuladas en todo el mundo y muchas clasificaciones del programa olímpico suspendidas, el COI, que hasta ahora se ha esforzado por negar la realidad, se reúne hoy con las federaciones internacionales. Ni el último gesto de cara a la galería del primer ministro japonés, que no ha dudado en prometer que los Juegos comenzarán el 24 de julio, evita que cada día que pasa muchos piensen que celebrarlos en las fechas señaladas no es más que una ilusión.