Sin poder salir a correr ni en bici, ¿cómo mantenerse en forma en el confinamiento?

La Voz de Galicia Pedro Barreiros

15/03/2020 19:23 h

La obligación de confinarse para evitar la propagación del coronavirus va a mantener en casa a miles de personas que habitualmente corrían por las calles, salían en largas tiradas en bici y acudían al gimnasio o a la piscina para hacer algún tipo de actividad física. Son actividades a día de hoy prohibidas tras decretarse el estado de alarma y que pueden conllevar una sanción de 100 euros si la persona a la que se le insta a marcharse a casa se niega a hacerlo tras la advertencia de la fuerza del orden.

La Voz ha consultado a tres expertos para cuidar nuestra salud sin romper el aislamiento decretado por las autoridades. José Barcia, preparador físico y psicólogo en Kinesalus, Luis Fandiño, preparador físico en el cuerpo técnico de Cristóbal Parralo y entrenador personal, y Alejandro de la Vega, preparador físico y socio de Ezen, dan visiones complementarias de un problema común: cómo conservar la mejor salud y el mejor estado físico posible sin contagiarnos ni contagiar a nadie.

Barcia pone el acento en la necesidad de atender a la parte física de cada uno para también beneficiar la parte psicológica. «Si nos ejercitamos bien y mantenemos atendido nuestro cuerpo, no nos dolerá y nos sentiremos mejor», recuerda. Eso sí, todos inciden en la necesidad de que cada individuo sea consciente de su realidad y limitaciones. «No es lo mismo un deportista de élite, que un aficionado o una persona sedentaria. Cada uno debe ser consciente de su nivel de posibilidades», añade Luis Fandiño. Y advierte De la Vega: «Hacer actividad física es importante, pero con el bum de las redes sociales hay compañeros y empresas que están lanzando rutinas inespecíficas para todo el mundo, y eso es un grave error y una negligencia».

Este preparador físico, que fue jugador de baloncesto y segundo entrenador del Universitario Ferrol, insistió en que va a hacer todos los días actividad física, pero a no repetir rutinas, sino que llevará a cabo ejercicios de un NEAT (non exercise activity thermogenesis) alto. Es decir, explica: «Que si salgo a hacer la compra, no voy en coche, sino a pie, y en vez de subir en el ascensor, voy por las escaleras. Y que si hago teletrabajo y paso muchas horas delante del ordenador, me levanto cada media hora a llamar por teléfono a alguien”. Incluso hay más situaciones que anima a levar a cabo: “Por ejemplo, no usar el lavavajillas, porque si friegas los platos, ya consumes calorías. O si limpias la casa todos los días, o pasas el aspirador o la escoba, vas a quemar más calorías y más NEAT. Son pequeñas cosas, y si, además incidimos en la técnica postural, fijándonos bien cómo colocamos la espalda, el cuello o las piernas, aún podemos hacer un mejor trabajo».

Para José Barcia, quien insiste en que lo ideal para una persona puede ser contraproducente para otra, señala que el confinamiento en casa no resta posibilidades de hacer trabajo físico en casa, solo es cuestión de conocer las propias posibilidades de cada uno. «Si te gusta más el trabajo físico de fuerza, si te gusta más la introspección o la relajación, si los estiramientos, que nos vienen bien a todos,... Siempre según el nivel de práctica previa de cada persona», afirma, porque, insiste, «si no tienes conocimiento, te puedes equivocar más fácil». Así, se refiere a que lo recomendable, en general, serían ejercicios de movilidad. «En pilates los ejercicios de gatos, o ejercicios de estiramientos básicos, de isquiotibiales, o los de respiración abdominal», enumera.

Fandiño pone el acento en la necesidad de controlar la salud desde las dos píldoras milagro, tal y como este preparador físico las denomina, que están a disposición: la alimentación y el ejercicio físico. En este último aspecto, insiste en que la clave es moverse, pero, avisa, cada uno acorde a sus posibilidades. «Mucha gente hasta ahora no hacía nada, porque caminaba o se movía por la calle. En la crisis actual la peor solución es pasar el día de la cama al sofá y del sofá a la cama. También cambian mucho las posibilidades que da una casa de campo, donde se multiplican respecto a un piso», señala. Así, habla de llevar a cabo a diario «media hora de ejercicios pautados y, luego, en las otras 23 y media del día, al margen de las que corresponden al sueño, que también son necesarias, completarlos con actividades cotidianas», incide.

Eso sí, para las personas que están acostumbradas a correr a diario, reconoce que si no disponen de una cinta en casa, se les volverá más difícil mantener ese tono, pero, afirma, «combinando muchos ejercicios de aerobic, con música incluso, se puede conseguir». Y explica: «Si encadenamos varios ejercicios de fuerza sin descanso, se puede. Por ejemplo: cinco sentadillas, cinco fondos, cinco saltitos con las rodillas al pecho, cinco planchas en el suelo o cinco planchas laterales, todo sin descanso. Siempre que no haya descanso, ya son ejercicios de tipo cardiovascular. Así conseguiremos mantener una pulsaciones elevadas y, al cambiar el tipo de ejercicios de fuerza, no se satura una sola zona. Creo que para los que van al gimnasio, lo principal es afrontar esta situación con ganas, porque tendrán en la cabeza mil formas de ejercitarse».

Porque el virus pasará, pero la salud hemos de conservarla y mejorarla también desde casa.

El Leganés entrena en casa a sus aficionados

El Leganés siguió con la intención de entretener a sus aficionados durante la cuarentena decretada a consecuencia del coronavirus y en esta ocasión, de la mano de su preparador físico Pol Lorente, organizó un entrenamiento en casa a través de la red social Twitch. Fue una sesión de trabajo suave compuesta de ejercicios sencillos y con material fácilmente disponible en un hogar que siguieron en directo una media de 300 espectadores y que, dado su éxito, la entidad ya ha pensado volver a repetir.

La iniciativa provocó además la interacción de algunos participantes, cuya experiencia compartieron con el club a través de vídeos y este con el resto de personas valiéndose de su cuenta en la red social Twitter. No fueron los únicos que se sumaron a la jornada de trabajo ya que incluso los propios futbolistas de la primera plantilla se hicieron notar en el chat habilitado. Así desfilaron por el mismo futbolistas como Unai Bustinza, Marc Navarro, Roque Mesa, Bryan Gil, Rodrigo Tarín, Aitor Ruibal y miembros del organigrama técnico como Toni Amor o Alejandro Lanchas.