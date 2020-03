El Giro se aplaza y Tokio se tambalea

0

La Voz de Galicia pablo gómez

13/03/2020 23:28 h

Cuando parecía que pocas competiciones internacionales de calado quedaban en pie tras el azote del coronavirus, ayer varias de las marcas icónicas del deporte mundial se sumaron a las suspensiones o, al menos a la incertidumbre, incluidos los Juegos Olímpicos de este verano en Tokio. Estos han sido los efectos en el deporte en las últimas horas:

JUEGOS OLÍMPICOS

Del «sí o sí» al «hay más posibilidades en dos años»

El comité organizador de los Juegos se resistía hasta ahora a aceptar la realidad, pero ya comienza a asumir dejar el mayor evento deportivo al borde de la suspensión, después de que Donald Trump sugiriese esa posibilidad. Mientras, el COI y el Gobierno japonés, a expensas de la OMS, insistían de puertas hacia afuera, en que la cancelación o el aplazamiento no están en debate. «Nosotros vamos a hacer los Juegos sí o sí», aseguraba Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del COI, que ya es tan contundente. «Salvo que las autoridades nos digan que no es seguro», admite. La organización sopesa ahora retrasar la gran competición al 2022. «Lo más realista es aplazar los Juegos uno o dos años en lugar de cancelarlos», ha apuntado uno de los miembros del comité organizador, Haruyuki Takahashi, que añade que «el tiempo se está agotando para adoptar una decisión definitiva». «Hay más posibilidades de celebrar los Juegos en verano dentro de dos años, porque hay un espacio entre otros eventos deportivos internacionales», asegura el dirigente japonés. El presidente del COI, Thomas Bach, reitera que se seguirán las recomendaciones de la OMS, pero dado que las autoridades sanitarias ya han declarado una pandemia global, no puede ignorar que los Juegos están en verdadero peligro. Hay preolímpicos, como el de balonmano, que se han trasladado al mes de junio.

GIRO DE ITALIA

Hungría no autoriza la primera etapa y se pospone

El Giro de Italia, que debía comenzar el 9 de mayo en Budapest (Hungría), fue aplazado sin fecha. Horas antes de la suspensión del Giro el gobierno húngaro anunció no poder organizar las tres primeras etapas de la carrera, previstas en el país magiar. La París-Niza, que se disputa esta semana en Francia bajo grandes medidas de higiene, canceló la última etapa (mañana).

GOLF

El Masters de Augusta y The Players Championship, dos históricos afectados

El Masters de Augusta, considerado uno de los cuatro torneos más importantes que se celebra cada año (y el primero de la temporada) no será del 8 al 11 de abril. Y otro torneo de peso, el The Players Championship, tampoco será del 2 al 5 de abril.

FÓRMULA 1

No comenzará, al menos, hasta mayo

Se han suspendido los grandes premios de Baréin y Vietnam, próximas citas del calendario, con la esperanza de iniciar el campeonato a finales de mayo, lo que supondría cancelar también las carreras de Holanda (3 de mayo) y España (10 de mayo) y fijaría como posible estreno Montecarlo (24 de mayo), aunque esto sigue en el aire. Antes se había cancelado el Gran Premio de Australia debido a un positivo de un miembro del equipo McLaren.

MOTOGP

Cuatro grandes premios aplazados

El motociclismo también ha visto alterado su inicio de temporada, ya que a la cancelación parcial del Gran Premio de Catar, primera prueba de la temporada que solo disputaron los pilotos de moto2 y moto3, se le unió los aplazamientos de Tailandia, Argentina, Américas (Austin, Estados Unidos) y Valencia, por lo que el inicio de temporada para la categoría reina queda relegado al 3 de mayo, con el Gran Premio de España en Jerez de la Frontera.

MARATONES

Demorados los «majors» de Boston y Londres

La organización del Maratón de Boston, considerado uno de los más importantes del mundo y que se iba a disputar el 20 de abril, ha anunciado su aplazamiento hasta el 14 de septiembre debido a la pandemia por el coronavirus, anuncio al que siguió también este viernes el del aplazamiento para el 4 de octubre del Maratón de Londres, programado para el 26 de abril.

la crisis, al detalle

Donaciones de Rossi, la Juve y el presidente del Inter de Milán

Una donación de Valentino Rossi permite comprar 20 respiradores a un hospital italiano. El presidente del Inter de Milán, el chino Steven Zhang, ha donado 300.000 mascarillas a la Protección Civil italiana. Y el Juventus de Turín ha recaudado más de 340.000 euros para la región del Piamonte.

Rusia, Turquía, Ucrania y Hungría, al margen

El fútbol de Rusia, Ucrania, Turquía, Serbia, Bielorrusia y Hungría es el único que continúa su curso al margen de las suspensiones extendidas por todo el mundo. En estos países se han disputado encuentros con normalidad e incluso se ha mantenido el calendario previsto para los próximos días.

Los relevos de la antorcha, interrumpidos

El relevo de la antorcha olímpica se ha detenido y no continuará en Grecia después de que cientos de espectadores acudiesen a la ciudad de Esparta, ignorando el consejo de las autoridades de quedarse en casa, tan solo un día después de su encendido en Olimpia. Llegará el 20 de marzo a Japón.

El parón de la NBA, por lo menos 30 días

El comisionado de la NBA, Adam Silver, ha avanzado que la suspensión total de partidos en la liga estadounidense se va a prolongar «por lo menos durante 30 días», ya que la pandemia «es virtualmente imposible de contener», dejando la puerta abierta al regreso en abril.

Piden la cancelación de la Copa América de vela

El Emirates Team New Zealand, defensor del título en la 36.ª edición de la Copa América de vela, ha pedido la cancelación de la primera prueba de las Series Mundiales que debe celebrarse del 23 al 26 de abril en Cagliari, capital de la isla italiana de Cerdeña.

Cancelado el Europeo de baloncesto en silla

El Consejo Ejecutivo de la Federación Europea de Baloncesto en Silla de Ruedas (IWBF Europa) decidió este viernes cancelar todas las competiciones continentales, con siete equipos españoles implicados. Y el Mundial de marcha por equipos y el Europeo de karate fue aplazados.

La UEFA, la Bundesliga y la Premier entran en razón

Fueron los últimos en el mundo del fútbol en sumarse al parón universal, como si la emergencia no fuese con ellos, pero finalmente, la UEFA suspendió los partidos de Champions y la Europa League de la semana que viene y la Bundesliga y la Premier League desistieron de jugar a puerta cerrada para, también, hacer un paréntesis.

UEFA

Aplazada la vuelta de octavos

Aunque ya había sido aplazado el Manchester City-Real Madrid y el Juventus-Olympique de Lyon por las cuarentenas de madridistas y juventinos, la UEFA aplazó los cuatro partidos de vuelta de octavos de final de la Champions del martes y el miércoles, y la vuelta de los octavos de la Liga Europa del jueves.

PREMIER Y BUNDESLIGA

Equipos en cuarentena

Las cuarentenas del Chelsea, del Everton y del Núremberg acabaron con las reticencias de las ligas inglesa y alemana, que se suspenden hasta principios de abril. Francia y Escocia han seguido sus pasos y en España los equipos han ido cancelando sus entrenamientos (tal como hizo el Barcelona desde primera hora), aunque otros como el Elche se resistieron hasta el final. Los positivos entre deportistas y directivos se multiplican. El Leganés prohibió a sus empleados que abandonasen Madrid.

AMÉRICA y áfrica

La Concacaf, 30 días; la Copa de África, sin fecha

Se ha frenado la Liga de Campeones de la Concacaf y la clasificatoria olímpica, así como la primera ronda clasificatoria para la Copa Oro del año 2021. Uruguay y Brasil juegan a puerta cerrada, y Colombia ha suspendido.

La Libertadores y la exención mundial de la FIFA

La Conmebol suspendió la Copa Libertadores y la FIFA aceptó la solicitud de aplazar eliminatorias sudamericanas y recomendó aplazar partidos internacionales. Exime a los clubes de ceder jugadores.

CRISTIANO RONALDO

«Proteger nuestras vidas está por encima de intereses»

«Es importante que sigamos las recomendaciones de la OMS y las de los gobiernos. Proteger las vidas humanas está por encima de cualquier otro interés», dijo.