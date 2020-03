La Eurocopa 2020 se encamina a la suspensión

0

12/03/2020 19:01 h

La UEFA ya comienza a asumir también la posibilidad, cada vez más real, de que la Eurocopa prevista en doce países a partir del 12 de junio tenga que ser aplazada al verano del 2021. Aunque el presidente del organismo europeo, Alexander Ceferin, no es partidario de cancelar el gran torneo de selecciones, el martes se reunirán con la UEFA por videoconferencia representantes de las 55 federaciones continentales y sobre la mesa también estará una probable suspensión de la Eurocopa.

Luis Rubiales, vicepresidente de la UEFA, quiso ser este jueves cauto y no adelantar acontecimientos, pero no se mostró optimista. «La Eurocopa afecta a muchos países y federaciones y cualquier decisión se tomará desde UEFA, pero compartiéndola con todos los países. No tenemos elementos para decir qué va a pasar en el mes de mayo, pero si el escenario es más complejo daremos un contenido reglamentario para dejar el fútbol con un plan claro, con un acuerdo global con las federaciones», adelantó el presidente de la RFEF.

«Somos 55 federaciones miembro las afectadas y cualquier decisión pasa por la UEFA, que es a la que corresponde la decisión, pero se está trabajando conjuntamente. Si llega ese momento... Ahora tenemos cuatro niveles diferentes, del rojo al verde, y si llega el escenario rojo habrá que trabajar y daremos cumplida información», apuntó Rubiales.

«La UEFA nos explicará cuál es su plan. La UEFA prima por encima de todo la salud», aseguró el presidente federativo, después de que el organismo europeo haya comenzado a estudiar, tras declarar la OMS el coronavirus de «pandemia global», retrasar un año la Eurocopa, con todos los países-sede ya con población infectada: España (Bilbao), Italia (Roma), Alemania (Múnich), Países Bajos (Amsterdam), Inglaterra (Londres), Dinamarca (Copenhague), Irlanda (Dublín), Rumanía (Bucarest), Rusia (San Petersburgo), Hungría (Budapest), Azerbaiyán (Bakú) y Escocia (Glasgow).

Este jueves ya se hizo oficial la suspensión del amistoso Holanda-España del 29 de marzo en Amsterdam y la RFEF también suspenderá el España-Alemania previsto para tres días antes en el Wanda Metropolitano.