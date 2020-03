El futbolista gallego Nacho Novo se lía a golpes en una pelea callejera en Escocia

El jugador gallego aterrizó en el aeropuerto de Belfast cuando fue increpado por un hooligan del equipo protestante

Tensa y bochornosa escena la que se vivió en el aeropuerto internacional de Belfast con el gallego Nacho Novo como protagonista involuntario. El delantero, ya retirado, es una leyenda del Glasgow Rangers, donde jugó seis temporadas (2004-2010) y se convirtió en todo un ídolo de la afición protestante.

Tras retirarse en el año 2017 siendo el Glentoran su último equipo, Nacho Novo se disponía a visitar Belfast para apoyar a la comunidad local. Tras su salida de la terminal del aeropuerto, un hooligan del Celtic de Glasgow, histórico rival del Glasgow Rangers, comenzó a insultar e increpar al gallego haciendo referencia al ataque al corazón que sufrió el pasado mes de enero: «Ojalá te mueras», le gritó el hooligan. Lejos de hacer oídos sordos, Nacho Novo, harto de los improperios decidió hacer frente a los insultos y se encaró con el aficionado: «¿Qué cojones te he hecho? ¿Por qué me tratas así? Respétame, no me das ningún miedo». La tensión alcanzó su momento cumbre cuando ambos casi se tocan cabeza con cabeza.

