Triunfo y remontada del Pontevedra en Getafe (2-3)

pontevedra / la voz 08/03/2020 18:04 h

El Pontevedra sigue rompiendo barreras. La última fue la victoria en Getafe, que le permite enterrar esa losa que lo acompañaba desde el pasado 8 de diciembre, cuando firmaron su última victoria a domicilio ante Las Palmas Atlético. Dos goles de Rufo y uno de Álex González a diez minutos del final permitieron a los de Jesús Ramos traerse los tres puntos para casa. Y hacerlo, además, sabiendo reponerse ante las adversidades y a los goles en contra de un filial que no quiere dejar escapar el tren de la Segunda B.

La última abultada victoria en Pasarón ante el Castilla permitió a los pontevedreses mirar con ilusión el futuro para intentar dejar sentenciada la permanencia cuanto antes. Se desplazaron a Getafe para medirse al filial azulón, que llevaba tres jornadas sin perder, que les han dejado a cuatro puntos de la promoción de descenso. Para el encuentro, los granates contaban con las bajas de Berrocal, Javi López y Figueroa lesionados, Nacho López en readaptación, Sana sancionado y Campillo en duda hasta último minuto. Pero en este renovado Pontevedra no hay adversidades y dominó el partido desde el pitido inicial. Con Campillo finalmente titular y Rufo, autor de un hat-trick brillante ante el filial blanco, como referente ofensivo, los granates lograron intimidar al Getafe B y encerrarlos en su campo.

El primer tanto llegaría en el minuto 9 cuando Adrián Cruz botaba una falta por el costado zurdo y el remate de cabeza de Rufo lo colocó lejos del alcance del portero azulón. Apenas duró seis minutos la alegría en el cuadro pontevedrés ya que Hugo Duro aprovechó un pase en profundidad y tras controlar el esférico dentro del área batía por bajo a Edu Sousa. Mazazo para los pontevedreses que no habían logrado mantener ese tanto favorable. Y pudo ser peor en el minuto 19 cuando Poulolo abrió en largo a Miranda y su internada terminó en un potente disparo que Edu Sousa despejaba con reflejos a córner. Con el 1-1 en el marcador, Rufo volvería a aparecer para lograr el segundo tanto visitante. Centró por la derecha de Álvaro Bustos y el madrileño, marcando los tiempos, remató de cabeza y tras dar en el palo derecho de Marcos lograba poner por delante otra vez a los granates. Golazo del fichaje granate, que se atrinchera como pichichi de la categoría. A punto estuvo de llegar el tercero unos minutos después, cuando una frontal botada por José García y Jaouad, de cabeza, forzó a Marcos a despejar por encima del larguero.

Pero el Getafe B es un equipo en clara tendencia positiva y en el 39 lograría el empate. Alfonso llegaba a línea de fondo y el pase de la muerte lo aprovechó, otra vez, Hugo Duro para conseguir el 2-2. El final de la primer parte fue de acoso pero sin derribo pontevedrés, que con el empate a goles y goleadores se llegó a tiempo de descanso.

No hubo cambios tras el paso por vestuarios aunque se veía a Pol Bueso calentar en la banda con cierta intensidad. Mientras tanto, el arranque de la segunda mitad fue muy igualado, con respeto entre ambos equipos sabedores que la pólvora estaba encendida de cara a portería.

Recuerdos de la primera vuelta

El partido de este domingo volvía a ser el de los goles. También lo fue el de la primera vuelta cuando el Getafe B ganó por 2-3 en Pasarón y significó la destitución de Luismi Areda. En el 51 el filial getafense pudo lograr el tercer tanto cuando un disparo de Hugo Díaz se estrelló en la cruceta izquierda de Edu Sousa y dejó la portería temblando.

El susto hizo reaccionar a Jesús Ramos que mandó calentar de inmediato al resto de banquillo disponible. En el 53, otra vez tuvo que aparecer Edu Sousa para evitar el tercer tanto local con una mano in extremis al disparo lejano de Alfonso. La presión local fue poco a poco siendo difuminada por el juego granate que lograba tocar con más claridad y comenzó a tener alguna que otra ocasión ofensiva. En el 57, pase de Rufo a Adrián Cruz que disparaba con dureza y hacía a Marcos atajar en dos tiempos.

Eran momentos de dar un cambio a la dinámica del equipo y José García dejaba su puesto a Pedro Vázquez. Volvió a aparecer en el 63 Miranda, que con un disparo a media distancia hizo estirarse a Sousa para despejarlo a córner. Pero el ímpetu granate tendría su recompensa a diez del final cuando un centro al segundo palo de Zabaleta lo remataba a gol Álex González llevando el delirio al equipo pontevedrés, que hacía mucho tiempo que no lograba ganar fuera de casa.

Salvó Edu Sousa en el 85 el empate local cuando sacó por bajo al estilo balonmano un remate en plancha de Kostas. Con esta ocasión terminó el partido muy celebrado por el Pontevedra tras el 2-3 final. Los tres puntos viajan a la ciudad del Lérez y mantiene invicta la cuenta de Ramos.